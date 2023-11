Rothemühle. Lars Körner-Konsierke, Trainer des Aufsteigers, spricht nach dem 1:1 gegen den direkten Konkurrenten von zwei verlorenen Punkten.

„Normalerweise bin ich vorsichtig mit solchen Aussagen“, betonte Lars-Körner Konsierke, „aber wir haben definitiv zwei Punkte verloren.“ Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Schwülper konnte dem 1:1 (1:1) gegen den punktgleichen SV Grün-Weiß Calberlah – zumindest, was das Ergebnis angeht – nicht viel abgewinnen.

„Es war über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor. Es gab zwei, drei Situationen im Spiel, in denen wir fahrlässig und nicht so richtig da waren. In einer davon legen wir uns das 1:1 selbst rein“, monierte Körner-Konsierke mit Blick auf das Eigentor von David Ellmerich nach rund einer halben Stunde. Lauritz Macht hatte den FC im wichtigen Duell zweier punktgleicher Teams im Tabellenkeller in Führung gebracht.

Schwülper ist nicht zufrieden, Calberlahs Koch „mega glücklich“

„Wir brauchen viel zu viele Chancen, um Tore zu schießen, hatten sieben, acht hundertprozentige Chancen im Spiel“, seufzte Körner-Konsierke, dessen Team auch ein ums andere Mal am Aluminium scheiterte. „Wir waren klar dominant, die klar bessere Mannschaft. Salopp gesagt, haben wir es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bekommen“, resümierte Schwülpers Coach.

Die Gäste konnten auch aufgrund ihrer großen Personalprobleme, im Tor stand mit Timo Plotek ein Feldspieler der Altherren, sehr gut mit dem Remis leben. „Mit dem Punkt sind wir mega glücklich“, unterstrich SVC-Trainer Sebastian Koch. „Der ist sehr glücklich für uns. Je länger das Spiel gedauert hat, desto stärker ist Schwülper geworden. „Wir haben am Ende mit Mann und Maus verteidigt und hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir das Spiel verloren hätten.“

Tore: 1:0 Macht (12.), 1:1 Eigentor D. Ellmerich (28.).

tim