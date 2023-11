Gifhorn. Die Athletin des MTV Gifhorn feiert im belgischen Namur an der Seite der Lokalmatadorin Jennifer Lenière einen Titelgewinn.

Diese Reise nach Namur in Belgien hat sich in jedem Fall gelohnt für Katharina Brechler. Die Spielerin des MTV Gifhorn durfte sich bei den Namur Pickleball Open über einen Titelgewinn im Doppel freuen.

Weil Wolfgang Siebert krankheitsbedingt absagen musste, war Brechler die einzige Starterin aus Gifhorn. Im Damendoppel an der Seite von Lokalmatadorin Jennifer Lenière ging es für die MTV-Spielerin nach vier Siegen und nur einer Niederlage ins Halbfinale. Es folgten zwei weitere Siege, der Titelgewinn für die deutsch-belgische Kombination war damit perfekt. Für Brechler der bisher größte Erfolg im Pickleball.

Tags darauf ging sie im Mixed gemeinsam mit Daniel Bucher aus Nordrhein-Westfalen an den Start. In acht Vorrundenspielen feierte das Duo sieben Siege, der Einzug ins Viertelfinale war zu keiner Zeit gefährdet. Dort gelang es favorisierten Team aus Deutschland ein glattes 11:0, ehe es in der Vorschlussrunde eine Niederlage quittieren und im Spiel um den dritten Platz dem Kräfteverschleiß Tribut zollen musste.

Somit reichte es wie schon bei den German Open zu Rang 4. Hinter Katharina Brechler liegen erfolgreiche Tage.

r./tim