Gifhorn. In der Mehrzahl der Kämpfe steigen die Lokalmatadoren als Sieger aus dem Ring. Zwei Comebacks sowie eine Neuheit gibt‘s zu sehen.

„Viele, mit denen ich gesprochen habe, sagten, es sei die beste Veranstaltung jemals gewesen“, freute sich Vitali Boot, Trainer des Boxclubs (BC) Gifhorn, nach dem jährlich stattfindenen Dinner-Boxen. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Neben zwei Rückkehrern bekamen sie auch eine Premiere zu sehen. Insgesamt präsentierten sich alle BC-Boxer gegen die Gegner aus den Niederlanden und Hamburg in guter Verfassung.

Kurzfristig musste das Teilnehmerfeld der Gäste noch etwas verändert werden. Der Grund: krankheitsbedingte Ausfälle. Dafür rückten andere Boxer aus anderen Städten nach. Zunächst standen die beide Rückkehrer der Hausherren, Daniel Bazhenov und Jonas Otto, im Rampenlicht. „Daniel hat das Distanzgefühl etwas gefehlt“, berichtete Boot über den Kampf gegen Geraldo Bekoba. „Für die Zuschauer war das aber gut, weil viele Treffer auf beiden Seiten fielen“, führte der BC-Coach aus. Letztlich zog Bazhenov nach Punkten den Kürzeren. Siegreich hatte hingegen Otto das Duell gegen Julien Möller gestaltet. Boot zollte dem Comebacker nach sechs Jahren Abstinenz seinen Respekt: „Er hat dem Gegner keine Chance gelassen und viel Gas gegeben.“

Khasaev boxt mit einem Handicap

Souverän präsentierte sich auch Gifhorns Top-Boxer Nick Bier, der gegen Simon Rieth nichts anbrennen ließ. Bier habe sich gut bewegt und alle Runden klar beherrscht, lobte Boot. Auch vor der besonderen Leistung von Rasul Khasaev gegen Robert Shmavonyan zog er seinen Hut: „Er hat aufgrund von einer Verletzung am rechten Ellenbogen nur mit einer Hand geboxt – und trotzdem gewonnen.“

Das Dinner-Boxen beim BC Gifhorn war ein großartiger Erfolg, die Zuschauer bekamen viele interessante Kämpfe zu sehen. © regios24 | Michael Uhmeyer

Im vermeintlichen Kampf des Abends kam es zum Duell von Lokalmatador Alex Yewminenko mit Faisal Ghorbani, dem amtierenden deutschen Meister in der U22. Während der BC-Boxer bei der Niedersachsenmeisterschaft dem Lüneburger noch mit 1:2 gegen unterlegen gewesen war, kam es diesmal in Runde 2 zum „klassischen K.o.“.

Gifhornerin feiert eine Premiere

Auch eine absolute Premiere bekamen die Zuschauer beim Dinner-Boxen geboten. Erstmals stieg mit Stela Georguodi eine Gifhornerin in den Ring – und ihre Gegnerin hatte es in sich: Angel Holzken. „Eine Cousine von ihr ist Weltmeisterin im Profiboxen. Im Thaiboxen ist die Familie Holzken aus den Niederlanden sehr bekannt“, erklärte Vitali Boot. In der ersten Runde habe sich die Gifhornerin zwar schwergetan, „doch danach war ihre Gegnerin platt“. Zum Sieg gereicht hat es für Georguodi indes nicht.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Ismail Baris (BC) vs. Ka Wong Winterda

Lysander Demartis (BC) vs. Manos Kalostypis

Jonas Otto (BC) vs. Julien Möller

Leon Hermann (BC) vs. Aksir Djamschid

Stela Georguodi (BC) vs. Angel Holzken

Jost Egelkamp (BC) vs. Jastin Tomasowa

Rasul Khasaev (BC) vs. Robert Shmavonyan

Davio Deines (BC) vs. Max van Diessen

Nick Bier (BC) vs. Simon Rieth

Can Erkan (BC) vs. Raffy Van Dorpel

Alex Yewminenko (BC) vs. Faisal Ghorbani

Daniel Bazhenov (BC) vs. Geraldo Bekoba

Thalel Rentmeister (BC) vs. Stan Bertens