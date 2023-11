Hillerse. Kreisderby in der Frauenfußball-Landesliga: Die SG Hillerse-Leiferde erwartet am Mittwoch (19 Uhr) in Hillerse den VfL Wahrenholz.

Das Kreisderby der Frauenfußball-Landesliga, diesmal ist es sogar ein Nachbarschaftsduell: Schließlich erwartet die SG Hillerse-Leiferde am Mittwoch als Tabellenneunter den achtplatzierten VfL Wahrenholz. Der Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz in Hillerse erfolgt um 19 Uhr.

jne