Gifhorn. Nächster Sieg für die Landesliga-Basketballer des MTV Gifhorn, denen bei Eintracht Braunschweig ein 27:0-Punkte-Lauf in die Spur half.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze, es geht weiter: Die Landesliga-Basketballer des MTV Gifhorn fuhren mit dem 80:73 (25:19, 49:33, 66:47)-Erfolg bei Eintracht Braunschweig den fünften Sieg im fünften Spiel ein und bewahrten damit ebenso wie Verfolger MTV/BG Wolfenbüttel II ihre weiße Weste.

Vor dem Spiel war die Marschroute: Schnell spielen und viele Fastbreaks laufen. „Doch die kleine Halle und gut verteidigende Hausherren machten dem Ganzen zu Beginn einen Strich durch die Rechnung, und wir fanden nicht zu unserer gewohnten Offensive“, konstatierte MTV-Sprecher Frank Bühren.

Nach sieben Minuten stand es 19:7 für Braunschweig. Doch dann legte der TV, angetrieben von einem bärenstarken Valentin Krebs, einen spielentscheidenden Lauf hin: 27:0 Punkte fuhren die Gäste in den folgenden acht Spielminuten ein.

Das dritte Viertel war dann ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams immer wieder kurze Runs hatten. Letztlich ging auch das dritte Viertel knapp mit 17:14 an die Gäste, die vor dem letzten Abschnitt mit 66:47 in Front lagen. Geschlagen gab sich die Eintracht aber nicht, verkürzte sogar noch einmal auf 61:68. Doch MTV-Topscorer Andrej Pazin hatte die passende Antwort parat und führte die Gifhorner letztlich zum Sieg.

MTV: Pazin 25 Punkte, Lehner 9, Altenbeck 3, Knauft 9, Iffland 2, Rosemeyer 5, Krüger 11, Krebs 10, Steinkamp 6.

r.