Gifhorn. Der A-Jugend-Bezirksligist schlägt die JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel mit 5:2. Die U19 des MTV Gifhorn punktet im Keller dreifach.

Die A-Jugendfußballer der JFV Kickers Hillerse-Leiferde legten in der Bezirksliga bei der JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel im zweiten Spielabschnitt eine Schippe drauf. Letztlich gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Schiller mit 5:2. Einen wichtigen Sieg feierte auch die U19 des MTV Gifhorn. Die Schwarz-Gelben entschieden in der Landesliga das Kellerduell beim Vorletzten BVG Wolfenbüttel souverän für sich.

A-Junioren Landesliga

BVG Wolfenbüttel – MTV Gifhorn 1:6 (0:4). Tore: 0:1 Geiner (8.), 0:2 (28.), 0:3 Biermann (44.), 0:4, 0:5 James (45., 49.), 0:6 Eggers (54./Elfmeter), 1:6 Lacheiner (80.). Zeitstrafe: BVG (53.).

Der MTV sicherte sich drei wichtige Zähler beim Tabellenvorletzten. Alex Geiner schoss die Schwarz-Gelben bereits früh in Front. Bis zum Seitenwechsel legte das Team von Trainer Florin-Narcis Pal noch drei weitere Tore nach – die Messe war gelesen. Kurz nach Wiederbeginn ließ James Damas James mit seinem zweiten Streich die letzten Restzweifel an einen Auswärtssieg verstummen.

A-Junioren Bezirksliga

JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel – JFV Kickers Hillerse-Leiferde 2:5 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Klett (10., 26.), 2:1 Kopmann (35.), 2:2 Haupt (50.), 2:3 Baumann (61.), 2:4 Nordhause (67.), 2:5 Kopmann (77.).

„In den ersten 20 Minuten haben wir der JSG das Leben leicht gemacht“, berichtete JFV-Trainer Schiller, dessen Team nach rund einer halben Stunde nach einem Doppelschlag von Jonas Klett ins Hintertreffen geriet. Nach dem Anschlusstreffer von Jannis Kopmann kam jedoch der Glaube an etwas Zählbares zurück. Zwar kam der Gastgeber noch zum 2:2, doch in der Folge zogen die Gäste das Tempo an. „Wir haben Moral bewiesen. Die Tore waren gut herausgespielt. Ein 0:2 noch in einen 5:2-Sieg umzuwandeln – das muss man auch erstmal machen“, lautete Schillers Fazit.

B-Junioren Landesliga

VfB Fallersleben – MTV Gifhorn 1:5 (1:1). Tore: 1:0 Dresa (28.), 1:1 Stute (40./FE), 1:2 Eigentor Büttner (49.), 1:3 Taleghani (57.), 1:4 Dell (80.), 1:5 Jacobs (80.+5).

Die Mühlenstädter bleiben Primus Eintracht Braunschweig II dicht auf den Fersen. Dabei erwischten die Hoffmannstädter bei schwierigen Bedingungen und Dauerregen den besseren Start und erzielten die Führung. „Nach dem Rückstand haben wir das Heft aber in die Hand genommen“, betonte MTV-Coach Chris Wimmer. „Der Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff war wichtig“, so Wimmer weiter. Mit diesem Rückenwind kamen die Gäste aus der Kabine. Der Trainer der Schwarz-Gelben befand: „Die ersten 25 Minuten nach dem Seitenwechsel haben wir absolut dominiert.“ Mit dem 3:1 machte der MTV den Deckel drauf.

B-Junioren Bezirksliga

JSG Isenhagen – MTV Gifhorn II 0:7 (0:4). Tore: 0:1 (6.), 0:2 (29.), 0:3 (32./Elfmeter), 0:4 (36.), 0:5 (45.), 0:6 (53.), 0:7 (75.).

Keine Blöße gab sich der Tabellenführer beim Kellerkind und baute seine makellose Bilanz weiter aus. Die Elf von Trainer Christian Stenzel erwischte einen Start nach Maß und kam noch im ersten Abschnitt zu drei weiteren Toren. Auch in Durchgang 2 blieb der Fuß der MTV-Reserve weiter auf dem Gaspedal. Treffer Nummer 5, 6 und 7 waren die Belohnung.

Zu einem Nachholspiel kommt es am Mittwochabend (18 Uhr), wenn der Dritte JFV Kickers Hillerse-Leiferde den VfB Fallersleben II zu Gast hat.

C-Junioren Landesliga

MTV Gifhorn – BSC Acosta 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Azouz (10.), 1:1 Neumann (20.), 2:1 Backhaus (33.), 3:1 Neumann (52.), 4:1 Wiesensee (70.+5).

Nach kleinen Startschwierigkeiten und dem daraus resultierenden Rückstand kamen die Gifhorner besser in die Partie. Innerhalb von 14 Minuten drehten sie das Spiel zu ihren Gunsten. In der zweiten Halbzeit legten die Schwarz-Gelben zwei weitere Male nach. Somit sprang die Elf von Trainer Gennaro Acunzo von Platz 6 auf 3. „Wir haben absolut verdient gewonnen“, konstatierte Acunzo und schob nach: „Das waren drei wichtige Punkte.“

C-Junioren Bezirksliga

JSG Gifhorn Nord – JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen 3:1 (3:0). Tore: 1:0 Soleinsky (15.), 2:0, 3:0 Biboski (31./Elfmeter, 32.), 3:1 Nordhaus (56.).

„Barnstorf hat nicht wie ein Tabellenletzter gespielt. Die JSG hat uns gerade am Anfang das Leben schwer gemacht“, zollte JSG-Coach Marcus Schacht dem Gegner seinen Repekt. In Front ging aber der Gastgeber. „Nach dem 1:0 kamen wir besser ins Spiel“, sagte der Trainer der JSG, dessen Kicker mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause gingen. Doch mit der Darbietung seiner Mannen im zweiten Abschnitt war Schacht nicht einverstanden: „Wir haben keinen Fußball mehr gespielt.“