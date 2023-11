Rothemühle. Die Hypothek eines schnellen 0:3-Rückstands, sie war am Ende zu hoch für die Bezirksliga-Fußballer des FC Schwülper beim TSV Ehmen.

Zwar kamen die Bezirksliga-Fußballer des FC Schwülper bei Topteam TSV Ehmen nach einem schnellen 0:3-Rückstand noch mal zurück ins Spiel, doch letztlich stand eine 3:4 (0:3)-Pleite für das Kellerkind zu Buche.

Mit FC-Akteuren aus der Altherren sowie der Drittvertretung ging es ins Spiel. Die Partie fand aufgrund der herbstlichen Witterung auf dem Kunstrasenplatz in Mörse statt. Und mit dem künstlichen Geläuf hatten die Gäste zunächst ihre Schwierigkeiten. „Die ersten 15 Minuten haben wir komplett verschlafen“, haderte FC-Trainer Lars Körner-Konsierke. Die Konsequenz für seine Elf: zwei schnelle Gegentore. Die Hausherren legten nach 25 Minuten sogar noch einmal nach – 0:3 aus Sicht der Papenteicher. „Wir lagen auch in der Höhe verdient hinten“, musste Körner-Konsierke eingestehen.

Ein komplett anderes Gesicht zeigte der FC dann nach dem Seitenwechsel. Gordon Brehmer war nur zwei Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff zur Stelle, 1:3. Doch dieses Glücksgefühl hielt nur kurz an, da Ollin Hartmann den alten Drei-Tore-Abstand wiederherstellte. Die Schwülperaner steckten die Köpfe aber nicht in den Sand – im Gegenteil. „Danach waren wir deutlich besser in der Partie“, räumte Körner-Konsierke ein. Man habe das Spiel in der Hand gehabt, führte er aus. Und die Gäste belohnten sich für ihre Leistungssteigerung: Kapitän Lauritz Macht markierte den zweiten FC-Treffer an diesem Nachmittag.

In der Folge fühlten sich die Papenteicher durch den Unparteiischen etwas benachteiligt. Der FC-Coach gab an: „Wir mussten eigentlich einen Elfmeter bekommen. Lauritz wird klar von den Beinen geholt.“ Doch die Pfeife von Schiedsrichter Frederic Wulf blieb stumm. Drei Minuten vor dem Ende gelang Macht mit seinem Tor Nummer 2 der Anschluss. Es war der Startschuss einer wilden Schlussoffensive. „In der Nachspielzeit hatten wir noch zwei, drei gute Chancen“, fand der Gäste-Trainer. „Wir hätten den Ausgleich durchaus noch machen können.“

Tore: 1:0 Raue (6.), 2:0 Jenkner (12.), 3:0 Raue (25.), 3:1 Brehmer (47.), 4:1 Hartmann (49.), 4:2, 4:3 Macht (70., 87.).

Schon am Dienstagabend (19.30 Uhr) steht für die Schwülperaner ein richtungsweisendes Spiel auf der Agenda. Der FC bittet den SV Calberlah zum Kellerduell. Mut mache Körner-Konsierke der gute Auftritt im zweiten Abschnitt in Ehmen. „Somit gehen wir mit Vorfreude in das Spiel gegen den SV.“