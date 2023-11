Kästorf. Nach drei Niederlagen am Stück in der Fußball-Landesliga holt der SSV Kästorf zu Hause mit dem 0:0 gegen den Bovender SV mal wieder Zählbares.

Der kleine Negativlauf der Fußballer des SSV Kästorf ist gestoppt. Nach zuvor drei Niederlagen am Stück in der Landesliga holte der SSV zu Hause gegen den Bovender SV einen Punkt. Tore fielen allerdings keine. Kästorfs Cheftrainer Heinz-Günter Scheil bezeichnete das 0:0 aber als „eines der besseren Sorte“.

Die Anfangsviertelstunde am Sandberge in Kästorf gehörte den Gästen. „Bovenden presste uns sehr gut. Aufgrund dessen kam die Mannschaft auch zu zwei Abschlüssen“, berichtete Scheil. Nachdem der Aufsteiger jedoch etwas den Fuß vom Gaspedal genommen hatte, kamen die Hausherren besser ins Spiel. „Wir haben dann gut dagegengehalten“, meinte der Trainer der Kästorfer. Torabschlüsse des SSV blieben allerdings Mangelware. Scheil gestand: „Im letzten Drittel fehlte es uns an der nötigen Konsequenz.“ Insgesamt ginge der erste Spielabschnitt an den Bovender SV.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit macht der SSV Kästorf mehr Dampf

Mit Beginn des zweiten Durchgangs hatten sich die Rot-Weißen vorgenommen, mehr in die eigene Offensive zu investieren. Und die Scheil-Elf kam mit Dampf aus der Kabine. „In der zweiten Halbzeit waren wir am Zug“, fand „Scheilo“, dessen Mannen nun auch zu Möglichkeiten kamen. Die erste vergab Mario Petry (47. Minute), er scheiterte mit einem Schuss aus 20 Metern an SV-Torwart Jan Niklas Blum. Auch Noah Mamalitsidis fand kurze Zeit später nach einer Ecke in Blum seinen Meister.

„Wir hatten in Halbzeit 2 eine höhere Laufbereitschaft. Zudem haben wir die Bovender bereits in deren Hälfte attackiert.“ Gefährlich wurde es für den SSV auch immer wieder nach Standardsituationen, die „zu ein, zwei Torchancen“ geführt haben. Den Weg ins Tor fand das Leder an diesem Nachmittag aber nicht.

„Ich bin trotzdem zufrieden mit dem Unentschieden“, konstatierte der Kästorfer Coach und sprach von einer „geschlossenen Mannschaftsleistung“.

SSV: Bremer – Dybizbanski (65. Ardit Zeqiri), Palella, Hajdari, Brandt (81. Salijevic) – Saikowski, Tsampasis, Meyer (76. Hajdaraj) – Kröger, Petry, Mamalitsidis (90. Adrian Zeqiri).

Tore: Fehlanzeige.