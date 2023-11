Kästorf. SSV empfängt Aufsteiger Bovender SV, und Trainer Heimz-Günter Scheil muss auf einen ganz wichtigen Stammspieler verzichten.

Der Trend spricht, zumindest ergebnistechnisch, derzeit nicht für den Fußball-Landesligisten SSV Kästorf. Die letzten drei Spiele beim TSV Hillerse (0:3), bei der U23 von Eintracht Braunschweig (1:4) und am vergangenen Wochenende gegen den FC Germania Bleckenstedt (1:3) wurden allesamt verloren. In Panik verfällt man im Gifhorner Norden allerdings nicht, zumal der SSV immer noch auf Platz 5 rangiert. Gegen den Aufsteiger Bovender SV haben die Rot-Weißen am Sonntag (14 Uhr) auf heimischem Geläuf die nächste Chance, eine Kehrtwende einzuleiten.