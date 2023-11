Gifhorn. Die VfR-Frauen haben die SG Isenbüttel/Meine zu Gast, die FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen empfängt Pfeil Broistedt II.

Der Einzug in die Aufstiegsrunde ist den Bezirksliga-Fußballerinnen des VfR Wilsche-Neubokel nicht mehr zu nehmen. Der kommende Gegner, die SG Isenbüttel/Meine, hat indes vor dem Duell mit den Rot-Weißen vier Punkte Rückstand auf den FC Pfeil Broistedt II, der Position 7 innehat. Eben der ist der nächste Kontrahent der FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen.

FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen – FC Pfeil Broistedt II (So., 10.30 Uhr). Mit einem Sieg könnten die Gastgeberinnen dafür sorgen, dass die Pfeile ebenfalls in die Abstiegsrunde müssen. Hieße im Umkehrschluss: Die FSG würde drei weitere Punkte mit in die Abstiegsrunde nehmen. Die könnten im weiteren Verlauf der Saison noch eine große Bedeutung haben.“

VfR Wilsche-Neubokel – SG Isenbüttel/Meine (So., 12.30 Uhr). Das Erreichen der Aufstiegsrunde war das Ziel der Gastgeberinnen. „Das ist mir schon wichtig, weil ich uns da auch sehe. Wir gehören in die Top 7, das haben wir geschafft“, unterstreicht Wilsches Trainer Enrico Richter. „Wir müssen dann schauen, wie die Tabellenkonstellation ist“, fügt Richter an, erst dann werde der VfR ein neues Ziel definieren.

Zunächst sollen aber drei Punkte im Kreisduell her. „Die SG hat sich nach zahlreichen Niederlagen am Anfang gefangen. Wir dürfen sie nicht unterschätzen, das wird kein Selbstläufer“, stellt Richter, der selbst früher in Isenbüttel aktiv war, klar.

Für den Gast zählt indes noch jeder Zähler, um den Klassenerhalt womöglich frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen. „Wir kennen Wilsche schon ein bisschen länger. Das ist ein Team, das nicht zu Unrecht oben mitspielt. Der VfR kommt als Mannschaft, ist aber spielerisch auch ganz gut“, lobt SG-Trainer Florian Wolgast. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Konter laufen“, gibt Wolgast vor.

tim