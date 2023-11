Gifhorn. Es wartet der erste Spieltag der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga. Duelle zwischen dem FC Brome und dem VfR sind oftmals hitzig.

Ein Derby ist es nicht, hitzig wird es dennoch oft, wenn sich der FC Brome und der VfR Wilsche-Neubokel begegnen. Am Sonntag treffen die beiden Fußball-Bezirksligisten zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander, der FC Schwülper ist zum Duell zweier Aufsteiger beim TSV Ehmen zu Gast.

FC Brome – VfR Wilsche-Neubokel (So., 14 Uhr). „Es gibt immer viel Spannung, viel Kampf und eine gesunde Härte – aber alles in einer fairen Art und Weise“, beschreibt Wilsches Trainer Max Samkowez die Aufeinandertreffen mit den Burgherren in der Vergangenheit. „Man kennt sich schon aus der Kreisliga und jetzt aus der Bezirksliga. Es sind immer packende Duelle“, führt Samkowez aus. Das galt auch im Hinspiel, als sich die Wilscher auf heimischem Platz mit 1:0 durchsetzten.

Der war unter der Woche gesperrt, „wir konnten nicht trainieren“, berichtet Samkowez. Hinzu kommt, dass bei den Rot-Weißen einige Spieler aufgrund von Krankheiten angeschlagen sind. „Ich hoffe, dass es zum Wochenende hin bei einigen besser wird“, betont Wilsches Trainer. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, die Tagesform wird entscheiden. Wer das erste Tor schießt, wird den Platz als Sieger verlassen“, ist Samkowez überzeugt.

TSV Ehmen – FC Schwülper (So., 14 Uhr). Drei Partien haben die Papenteicher vor der Winterpause noch vor sich. Das Ziel seien sechs Zähler, verrät FC-Trainer Jan Schulze. „Wir sehen zu, dass wir Punkt für Punkt sammeln und uns in die Winterpause retten. Das ist nicht anders möglich. In der Rückrunde kommen einige Spieler zurück“, sagt Schulze. Das Verletzungspech ist den Papenteichern die gesamte Saison über treu, nun fällt Marlon Schade mit einem Muskelbündelriss im Oberschenkel aus.

Die Partie beim Tabellenvierten abzuschenken, ist freilich keine Option. „Die Ehmer haben gerade eine kleine Schwächephase. Vielleicht können wir die nutzen. Wir wissen aus dem Hinspiel, wie sie agieren. Das kommt uns entgegen“, macht Schulze deutlich. Zum Saisonauftakt gewann der TSV in Rothemühle mit 5:0.

TSV Hehlingen – SV Groß Oesingen (So., 14 Uhr). Beide Teams trennen in der Tabelle nur drei Plätze, die Hausherren haben aber neun Punkte mehr auf dem Konto als die Oesinger. Die brauchen im Abstiegskampf jeden Zähler dringend.