Isenbüttel/Meine punktet nach Spektakel gegen Vechelde

Gifhorn Die SG-Frauen beweisen gegen die Arminia Moral und gleichen spät zum 5:5 aus. Wilsche spielt 0:0, FSG geht in Braunschweig unter.

In den drei Partien mit Gifhorner Beteiligung fielen am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga der Frauen gleich 25 Treffer. Die waren aber ungleich verteilt. Während die SG Isenbüttel/Meine und der SV Arminia Vechelde sich 5:5 trennten und die FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen bei Eintracht Braunschweig II 2:13 verlor, endete die Begegnung des VfR Wilsche-Neubokel beim BSC Acosta torlos.

SG Isenbüttel/Meine – SV Arminia Vechelde 5:5 (1:3). Tore: 0:1 Grabinski (29.), 1:1 Melzig (30.), 1:2 Grabinski (37.), 1:3 Groeneveld (45.+3), 2:3 Küster (50.), 2:4 Papendorf (55.), 3:4 Melzig (56.), 4:4 Strauss (76.), 4:5 Groeneveld (85.), 5:5 Greve (90.).

„In der ersten Halbzeit waren wir nicht griffig und standen zu weit weg. Da hat die Zuordnung nicht funktioniert“, haderte SG-Trainer Florian Wolgast, dessen Team mit einem 1:3-Rückstand in die Pause ging. „Wir haben auf eine Dreierkette umgestellt und nach einer kleinen Eingewöhnungsphase deutlich mehr Druck gemacht“, lobte Wolgast.

Seine Elf steckte weitere Nackenschläge weg und belohnte sich mit dem 5:5 durch Innenverteidigerin Jaylane Greve, die bei einem langen Einwurf die Kugel festgemacht und ins lange Eck getroffen hatte. „Es war ein Wechselbad der Gefühle“, brachte es Wolgast auf den Punkt. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt, es ist ein gefühlter Sieg.“

Eintracht Braunschweig II – FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen 13:2 (6:1). Tore: 1:0 Kastner (6.), 1:1 Henne (9.), 2:1, 5:1, 6:1, 8:1 Schröder (23., 36., 41., 56.), 3:1, 13:2 Hampe-Michels (26., 90.+1), 4:1, 7:1, 9:1, 11:2 Gruschka (33., 49., 74., 80.), 10:1 Sturm (75.), 10:2 Jung (75.), 12:2 Michler (87.).

22 Minuten bot der krasse Außenseiter dem BTSV Paroli, dann waren vor allem die Vierfachtorschützinnen Lilly Schröder und Dilara Gruschka nicht mehr aufzuhalten.

BSC Acosta – VfR Wilsche-Neubokel 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Spektakel stand bei den Wilscherinnen nicht auf der Tagesordnung. Das Remis beim neuen Tabellenfünften war aber gleichbedeutend mit dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage.

