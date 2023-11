Wahrenholz reist nach Wolfsburg, SG-Spiel verlegt

Gifhorn Hillerse/Leiferde muss am Sonntag doch nicht nach Broistedt. Für die VfL-Frauen sollen beim 1. FC Wolfsburg endlich wieder Punkte her.

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde sind seit vier Spielen ungeschlagen. Aus dem Vorhaben, diese Serie am Sonntag auszubauen, wird nichts. Die Partie bei Oberliga-Absteiger FC Pfeil Broistedt wird verlegt, damit geht es für die Mannschaft von Ivonn Lütge erst am kommenden Donnerstag weiter: Dann sind von 19 Uhr an die Freien Turner Braunschweig aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Hillerser Kunstrasenplatz zu Gast.

Bereits jetzt auf Kunstrasen angesetzt ist die Begegnung des Aufsteigers VfL Wahrenholz beim 1. FC Wolfsburg, die am Sonntag um 11 Uhr angepfiffen wird. Der Trend der Wahrenholzerinnen ist entgegengesetzt zu dem der SG, zuletzt setzte es drei Pflichtspielniederlagen am Stück bei einem Torverhältnis von 2:17. Die Gastgeberinnen dürften nach der 1:6-Heimniederlage gegen Pfeil Broistedt vom vergangenen Sonntag ebenfalls auf Wiedergutmachung aus sein.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de