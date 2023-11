Vordorfer Quintett überzeugt auch auf Bundesebene

Das NTB-Team, bestehend aus den fünf Vordorferinnen (von links) Soraya Jordan, Liv Andres, Iris Borowski, Jasmin Grimm und Lotta Zirkel sowie Salomé in der Stroth vom TuS Enger, belegte in Philippsburg Rang 8.

Ob beim Deutschland-Pokal des Spitzensportnachwuchses oder beim Bundespokal der Landesturnverbände – an den Turnerinnen des TSV Vordorf kommt der Niedersächsische Turner-Bund (NTB) nicht vorbei. Die TSV-Athletinnen wussten auch auf dieser Ebene ein weiteres Mal zu überzeugen.

Fünf von sechs Turnerinnen des NTB-Teams beim Bundespokal der 16- bis 29-Jährigen stellten die Papenteicherinnen. Für sie ging es gen Süden, genauer gesagt nach Philippsburg in Baden-Württemberg, um wichtige Punkte für den NTB zu erkämpfen. Das Event gehört zu den Highlights im Terminkalender der höchsten Breitensportklasse. Auch Bundesligisten sind gern einmal dabei und sorgen dafür, dass die Konkurrenz zu einer unberechenbaren wird. Insgesamt waren fast 100 Sportlerinnen in Philippsburg am Start.

Alle fünf Vordorferinnen zeigen gute Leistungen

Die fünf Vordorferinnen zeigten, warum sie Niedersachsen vertreten durften. Am Sprung gehörte das NTB-Team auch dank der beiden Tsukahara von Iris Borowski und Liv Andres zu den besten. Dafür musste es die Konkurrenz am Stufenbarren teilweise ziehen lassen, Jasmin Grimm und Borowski holten hier die höchsten Wertungen.

Lotta Zirkel zeigte am Schwebebalken einmal mehr, dass sie in dieser Leistungsklasse mithalten kann. Mit Menicelli und schönem Durchschlagsprung verbuchte sie die zweithöchste Wertung im Team. Am Boden präsentierten sich die niedersächsischen Turnerinnen mit ausdrucksstarken Darbietungen, zeigten Schraubensalti und schwierige Sprünge. Fünf Wertungen über 13 Punkte waren der Lohn. Nur ein Hauch an der 14er-Marke war Soraya Jordan mit ihrer Top-Übung vorbeigeschrammt.

Insgesamt belegte das Team aus Niedersachsen auf Platz 8. TSV-Trainerin Michaela Hendel, die auch am Kampfrichtern fungiert hatte, war sehr zufrieden. „Ich bin mega stolz auf die Truppe“, fasste sie zusammen. Beendet ist die Saison für die fünf Vordorferinnen noch nicht. Am 19. November geht es in Hildesheim um die Verteidigung der Tabellenführung in der 2. Landesliga und damit auch um den Aufstieg in die 1. Liga.

Hellrung und Ivanov mit dem Leistungszentrum Hannover unterwegs

Für zwei Nachwuchsturnerinnen der Altersklasse 9, Anna Hellrung und Anna Ivanov, ging es mit der Mannschaft des Leistungszentrums Hannover nach Berkheim in Baden-Württemberg. Beide erturnten wichtige Punkte für das Team und durften sich über den fünften Platz freuen.

Hellrung ergatterte dank einer hervorragenden Leistung am Stufenbarren in der Einzelwertung mit über 60 Punkten Platz 13 und sogar ein Ticket für den Bundeskadertest. Anna Ivanov sorgte für wichtige Teampunkte am Schwebebalken und belegte in der Einzelwertung Rang 28. Für sie endet die Saison Ende November mit dem Landeskadertest.

