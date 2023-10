Schwab belohnt Calberlah für Leistungssteigerung

Die Aufgaben, die die Fußball-Bezirksligisten SV Grün-Weiß Calberlah und FC Schwülper am Sonntag zu bewältigen hatten, waren alles andere als einfach. Beide Teams wehrten sich bei Wolfsburger Spitzenmannschaften tapfer, doch nur der SVC kehrte mit Zählbarem im Gepäck zurück.

SSV Vorsfelde – SV Grün-Weiß Calberlah 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Ismail (21.), 1:1 Schwab (90.+1).

Mit der ersten Halbzeit konnte Calberlahs Trainer Sebastian Koch nicht zufrieden sein. „Die hat Vorsfelde gehört. Wir waren nicht auf dem Platz, haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Die Laufbereitschaft war nicht da“, kritisierte Koch. Dass der Spitzenreiter nur mit 1:0 führte, war „schmeichelhaft“, gestand Koch.

Doch die Grün-Weißen drehten nach der Pause auf. Die Belohnung folgte spät: Calberlah konterte trotz Rückstands in der Nachspielzeit, Denis Schwab traf aus halbrechter Position zum Ausgleich. „Ich hatte den Jungs gesagt, dass das Tor in der 90. Minute fallen muss. So hatte Vorsfelde nicht groß die Möglichkeit, noch mal in Führung zu gehen“, verriet Koch mit einem Schmunzeln. „Ich freue mich über den Punkt, der aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient ist. Da haben wir viel in der Vorsfelder Hälfte gespielt."

VfB Fallersleben – FC Schwülper 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Mustafa (22.), 1:1 D. Ellmerich (75./FE), 2:1 Eigentor (77.), 3:1 Augustyniak (82.).

„Nach 20 Minuten hatten wir uns gefunden, die Mannschaft hat sich dagegengestemmt“, lobte Schwülpers Trainer Jan Schulze. „In der zweiten Halbzeit war es eine sehr ausgeglichene Partie mit mehr Spielanteilen von unserer Seite“, berichtete Schulze. David Ellmerich verwandelte einen Strafstoß, nur 120 Sekunden später landete allerdings ein abgefälschter Schuss im Kasten des FC. „Wir haben dann offensiv Druck gemacht und sind in einen Konter gelaufen“, erklärte Schulze die Entstehung des 1:3. „Ein Punkt wäre verdient gewesen“, fand der Coach der Gäste.

SV Reislingen-Neuhaus – SV Groß Oesingen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 E. Heers (34.), 1:1, 2:1 Spahn (74., 89.).

FC Brome – TSV Ehmen 2:1. Tore: nicht gemeldet.

So geht’s weiter

Nur rund 48 Stunden nach den Spielen am Sonntag stehen bereits die nächsten sechs Partien auf dem Programm. Am Dienstag kommt es zwischen dem FC Schwülper und dem FC Brome sowie dem VfR Wilsche-Neubokel und dem SV Grün-Weiß Calberlah zu zwei Kreisduellen. Außerdem ist der MTV Isenbüttel beim WSV Wendschott zu Gast, die SV Gifhorn hat den TSV Hehlingen zu Gast. Alle Partien werden um 14.30 Uhr angepfiffen.

