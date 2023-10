Der Nachwuchs feiert endlich sein Hallen-Comeback

Das lange, lange Warten hat ein Ende. Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt es im kommenden Winter erstmals wieder einen Hallenbetrieb im Jugendfußball. Das gab der NFV-Kreis Gifhorn nun bekannt. Den Anfang machen die G-Junioren am 4. November (10 Uhr) in Calberlah. Insgesamt nehmen an der Hallenrunde des Winters 2023/24 gleich 235 Mannschaften teil, gespielt wird über den gesamten Landkreis Gifhorn verteilt in zehn Hallen.

Von den Bambinis (U7) bis zur U9 wird an fünf Spieltagen pro Jugend um die Wette gekickt. „Hier steht ausschließlich der Spaß, die Erlebnisse und viele Ballkontakte pro Spieler/innen im Vordergrund“, heißt es in der Mitteilung des NFV-Kreises. Eine Mannschaft besteht aus sechs Kindern und jede Gruppe aus mindestens sechs Mannschaften. Es wird zeitgleich auf drei nebeneinander aufgebauten Feldern mit jeweils vier Minitoren gespielt. Geplant ist, dass maximal sechs Gruppen an einem Spieltag in einer Halle spielen können. Zusammengefasst nehmen somit an einem Spieltag 216 Kinder in einer Halle teil.

Ab der E-Jugend wird Futsal gespielt

In der uE-Jugend und E-Jugend können die Kinder schon mal schnuppern, was es heißt, Futsal zu spielen. Allerdings dürfen die Kinder der E-Jugend noch die „Light-Variante“ spielen – im Gegensatz zur uD–Jugend bis A-Jugend. „Dort wird nach, auf unsere Hallen angepassten, Fifa-Futsal-Regeln gespielt. Bestimmte Regeln und Steuerelemente sollen das Spiel im Futsal schneller, aber auch fairer machen“, schreibt der NFV-Kreis Gifhorn.

Der richtet im Vorfeld einen Dank an „alle Hallenleitungen, die sehr viel private Zeit opfern, um vor Ort alles zu organisieren“, sowie an den Landkreis, die Städte und die Kommunen, die kostenfrei Hallenzeiten zur Verfügung stehen.

