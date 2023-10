Nedderhut verbucht Halbfinalteilnahme bei Landestitelkämpfen

Mailina Nedderhut erreichte bei den Landesmeisterschaften in Celle das Halbfinale.

Die Vorbereitung war optimal, Mailina Nedderhut war bereit für die Tennis-Landesmeisterschaften in Celle. Für die an Position 3 gesetzte Rechtshänderin ging es souverän bis ins Halbfinale, dort wurde der 16-Jährigen in erster Linie ein schwacher erster Satz zum Verhängnis.

In den Wochen vor den Titelkämpfen hatte Nedderhut ein Praktikum beim Tennisverband Niedersachsen-Bremen absolviert. „Da ich in der Tennis-Base untergebracht war, konnte ich auch täglich trainieren und habe mich bestens auf das Turnier vorbereitet gefühlt“, berichtete die Gifhornerin. Nach einem Freilos schien sich dieser Eindruck zu bestätigen, sie ließ Kim-Joline Bolfraß (Club zur Vahr, 6:1, 6:2) und Carlotta Seling (Osnabrücker TC, 6:4, 6:1) keine Chance. Der Einzug ins Halbfinale war einer der souveränen Kategorie.

Eine deutliche Leistungssteigerung reicht Nedderhut nicht

Dort folgte das Duell mit der topgesetzten Neele Fredrich vom HTV Hannover. Nach 20 Minuten stand ein 0:6 aus Sicht der Gifhornerin auf der Anzeigetafel. „Ich habe dafür keine Erklärung“, musste die enttäuschte 16-Jährige zugeben. Im zweiten Durchgang fand Nedderhut zu ihrer Normalform zurück, lag sogar zweimal vorn. Doch am Ende stand ein 6:7. „Ich bin aber mit dem Ergebnis bei der Meisterschaft insgesamt zufrieden“, zeigte sich das Talent der Mühlenstädter versöhnlich.

Ihr 14-jähriger Vereinskamerad Nicholas Meyer, der eigentlich bei einem Turnier im Rahmen der ITF-Junior-Tour in den Niederlanden an den Start gehen wollte, spielte schließlich doch bei den Landesmeisterschaften der Herren. Er scheiterte in der Qualifikation.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de