Isenbüttel/Meine gewinnt Kreisduell gegen FSG Schwülper

Gifhorn Die SG-Frauen rücken an die Top 7 heran, Wilsche lässt bei den Freien Turnern II nichts anbrennen und festigt seine Position.

Die SG Isenbüttel/Meine (rechts) gewann gegen die punktlose FSG Schwülper (links) mit 3:0 und hat weiter Chancen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

Ganz zufrieden mit seiner Mannschaft war Florian Wolgast, Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen der SG Isenbüttel/Meine, trotz des 3:0 gegen die FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen nicht. Wichtig waren allerdings die drei Punkte. Ebenfalls siegreich war der VfR Wilsche-Neubokel, dem die Teilnahme an der Aufstiegsrunde kaum noch zu nehmen sein sollte.

SG Isenbüttel/Meine – FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen 3:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Melzig (15., 33.), 3:0 Strauss (39.).

Als der Pausenpfiff ertönte, hatten die Gastgeberinnen gegen den punktlosen Kreisrivalen bereits für klare Verhältnisse gesorgt. „Vom Spielverlauf her war die erste Halbzeit relativ wild. Es ging hin und her, wir haben ziemlich viele Chancen liegen lassen“, berichtete SG-Trainer Wolgast. „Es war in Ordnung, dass es 3:0 zur Pause stand.“

Für die zweiten 45 Minuten nahm sich Isenbüttel/Meine vor, es „ruhiger und kontrollierter“ anzugehen, verriet Wolgast. Daraufhin fehlte aber die Durchschlagskraft in der Offensive, so dass es beim 3:0 bleiben sollte. „Wir haben die Tore geschossen und nicht viel zugelassen. Aber die Abstände waren zu groß, wir waren nicht kompakt. Das war schon einmal besser“, monierte der Trainer Isenbüttel/Meines, der aber betonte: „Es überwiegt auf jeden Fall die Freude, dass wir gewonnen haben.“

Freie Turner Braunschweig II – VfR Wilsche-Neubokel 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 L. Tietge (8., 11.), 0:3, 0:4 Kleber (48., 82.).

Leonie Tietge sorgte mit zwei Treffern innerhalb von vier Minuten früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause gelang Michelle Kleber, die später noch das 4:0 nachlegen sollte, der vorentscheidende Treffer für die Rot-Weißen.

