Wilsche muss nach Barmke-Sieg weiter arbeiten

Nach einem Sieg gegen den Spitzenreiter steigt womöglich das Risiko, den nächsten Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Genau das darf den Bezirksliga-Fußballerinnen des VfR Wilsche-Neubokel nun nicht passieren. Zwischen der SG Isenbüttel/Meine und der FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen kommt es zur Begegnung der weiteren Gifhorner Kreisvertreter.

SG Isenbüttel/Meine – FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen (So., 13 Uhr). Will die SG den Anschluss an die Top 7 nicht verlieren – der Rückstand beträgt fünf Punkte –, müssen gegen die punktlose FSG drei Punkte her. Für das Team von Marco Hein geht es indes einmal mehr darum, die „Null“ auf dem Punktekonto zu tilgen und damit womöglich schon im Vorfeld Punkte für die Abstiegsrunde zu sammeln.

Freie Turner Braunschweig II – VfR Wilsche-Neubokel (So., 13 Uhr). „Wir haben nach dem Spiel gesagt, dass das eine klasse Leistung war, wir aber noch Spiele haben, die auch schwierig werden“, betont Enrico Richter, Trainer der Wilscherinnen. Der 2:1-Erfolg gegen Primus TSV Barmke II war einer der überraschenden Sorte, nun wollen die Rot-Weißen eben diesen vergolden. „Wir wissen, dass wir nicht nachlassen dürfen. Wir haben vor ein paar Wochen mit 0:6 in Groß Döhren verloren“, mahnt Richter.

Als zumindest leichter Favorit dürfte der VfR beim Tabellenelften dennoch ins Spiel gehen. „Ich hätte die Freien Turner vor der Saison ein bisschen besser eingeschätzt, sie sind aber nicht zu unterschätzen“, betont Richter.

