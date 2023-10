Jovan Hoffart (im Bild) erzielte in Nörten den Treffer zum 2:0-Endstand. Nun gilt es, gegen den SC Göttingen 05 nachzulegen.

Fußball-Landesliga Im „anderen Spiel“ soll für Gifhorn ähnliches Ergebnis her

Nach einem misslungenen Auftritt fordern Fußballtrainer oftmals eine Reaktion von ihrer Mannschaft. Landesligist MTV Gifhorn hat in der vergangenen Woche nach dem enttäuschenden 0:4 gegen den SV Lengede beim stark besetzten SSV Nörten-Hardenberg geliefert (2:0) und will den Schwung mitnehmen. Einfacher wird es aber nicht für den Oberliga-Absteiger: Mit dem SC Göttingen 05 gibt am Sonntag (14.30 Uhr) der Tabellenzweite seine Visitenkarte im GWG-Stadion ab.

„Wir hatten nach einem verdienten Sieg eine merklich gute Stimmung in der Mannschaft und haben ordentlich gearbeitet“, blickt Gifhorns Trainer Michael Müller auf die Trainingswoche zurück. „Die Art und Weise hat uns in Nörten-Hardenberg gezeigt, in welche Richtung wir gehen müssen. Die Aufgabe ist es, das weiter zu steigern und weiterzumachen“, verdeutlicht Müller.

Junge, offensivstarke Göttinger sind der nächste Gegner

Eine Steigerung wird es womöglich trotz des Sieges beim SSV schon am Sonntag brauchen, um dem ersten Verfolger von Spitzenreiter Eintracht Braunschweig U23 beizukommen. Zumal der SC nach sechs Siegen aus den vergangenen sieben Pflichtspielen mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen anreisen dürfte. Die beiden Gegner zu vergleichen, fällt aber schwer. Während Nörten-Hardenberg viele Spieler mit Oberliga-Erfahrung in seinen Reihen hat, verfügen die Göttinger über eine junge Mannschaft mit zahlreichen Akteuren aus dem eigenen Nachwuchs.

„Das Spiel wird eine andere Schematik haben. Sie machen seit Jahren einen guten Job, haben sich stetig weiterentwickelt. Sie sind schon viele Jahre in der Landesliga und haben auch eine super Jugendarbeit“, lobt Müller die Gäste aus der Universitätsstadt. „Uns erwartet ein starker, stabiler und offensivstarker Gegner, der auch nicht so viele Gegentore bekommen hat.“ Mit 37 Treffern aus 11 Spielen stellen die 05er den besten Angriff der Liga, die Defensive ist mit 16 kassierten Toren immerhin solide.

„Es wird eine spannende Aufgabe“, findet der Coach der Mühlenstädter. Der betont aber: „Wir sind bereit.“

