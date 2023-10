Vordorf und Welat für besondere Gesten geehrt

Das Thema Fair-Play war in den vergangenen Wochen ein großes beim NFV-Kreis Gifhorn, der einen offenen Appell an seine Vereine schickte und zehn Teams für ihre besonders fairen Spielzeiten auszeichnete. Nun wurden zwei hiesige Fußball-Kreisligisten sogar vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) geehrt. Dabei handelt es sich um den TSV Vordorf und den SV Welat.

Die Fair-Play-Geste des Monats September geht an die Vordorfer. In der Partie gegen den SV Triangel blieb der Torwart der Gäste in der 24. Spielminute beim Spielstand von 0:1 nach einer Rettungsaktion so schwer verletzt am Boden liegen, dass er später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Schiedsrichter und Spieler der Vordorfer Mannschaft nahmen die Situation zu spät wahr, die Vordorfer gleichen zum 1:1 aus.

Vordorf „schenkt“ den Ausgleich, der sich „falsch anfühlt“, her

Nach Abtransport des Torhüters und Spielfortsetzung durch Anstoß erklärte sich die Vordorfer Mannschaft sofort geschlossen dazu bereit, die Triangeler nach dem Anstoß nicht anzugreifen, um so die „Ein-Tor-Führung“ wieder herstellen zu lassen. Die Gäste stellten sozusagen den Spielstand von vor der Verletzung wieder her, gingen mit 2:1 in Führung und gewannen mit 4:2. Der verletzte Schlussmann des SVT befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Aufgrund der Bedeutung jeder einzelnen „Fair-Play-Geste“ wird jede beim NFV eingegangene Meldung belohnt. So erhält derjenige, der die Meldung beim Verband einreicht, als Dank ein offizielles „Fair-Play-Präsent“ des Deutschen Fußballbundes (DFB). Die Meldung der fairsten Aktion des Monats wird mit einem zusätzlichen Präsent ausgezeichnet. Die Ehrung nimmt der zuständige Kreis persönlich vor Ort vor.

Und so besuchte Kreisvorsitzender Ralf Thomas während eines Trainings die Vordorfer Fußballer und sprach die verdiente Anerkennung aus. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir eine Mannschaft des NFV-Kreises Gifhorn mit einer Fair-Play-Geste auszeichnen dürfen. Es erfüllt mich als Kreisvorsitzender mit Stolz, dass eine Mannschaft unseres Kreises ein solch vorbildliches Fair-Play-Verhalten an den Tag gelegt hat“, betonte Thomas.

Mannschaftsführer Dominik Reinecke betonte, dass sich das Tor in dem Moment „falsch angefühlt“ habe. Seine Mannschaft würde bei ähnlichen Vorfällen jederzeit wieder so reagieren und das Fair-Play leben. Er bedankte sich gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Torgard Liebich beim NFV für die Auszeichnung, die einen hohen Stellenwert im Verein genieße.

Welats Basaran schießt absichtlich am Tor vorbei

Eine weitere Fair-Play-Auszeichnung wurde an Kapitän Süleyman Basaran vom SV Welat verliehen. In der Kreisliga-Partie gegen den HSV Hankensbüttel konnte aufgrund des im NFV-Kreis Gifhorn vorherrschenden Schiedsrichtermangels kein ausgebildeter Schiedsrichter angesetzt werden. Der durch den SV Welat gestellte Schiedsrichter entschied in Minute 30 beim Spielstand von 1:1 nach einem Zusammenprall zwischen Stürmer und Torhüter in Folge einer Abseitsstellung auf Strafstoß für den SV Welat Gifhorn.

Süleyman Basaran (vorne links) wurde durch Ralf Thomas (rechts daneben) ausgezeichnet, weil er einen unberechtigten Strafstoß absichtlich am Tor vorbeischoss. Foto: NFV-Kreis Gifhorn

Da den Spielern der Gastgeber klar war, dass dieser Strafstoß unberechtigt gegeben wurde, schoss Basaran den Ball absichtlich am Tor vorbei. Die Hankensbütteler meldeten daraufhin die Fair-Play-Geste, Süleyman Basaran wurde im Rahmen eines Mannschaftstrainings von Thomas für sein faires Verhalten geehrt. „Es ist wichtig, dass insbesondere die Spielführer als Vorbilder fairen Verhaltens vorangehen und Verantwortung übernehmen“, hob Thomas hervor.

