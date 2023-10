NFV-Kreis Gifhorn nimmt Fair-Play-Ehrungen vor

Das Thema Fair-Play ist im Sport immer wieder ein großes. Erst vor wenigen Tagen appellierte der NFV-Kreis Gifhorn mit einem offenen Brief an seine Vereine. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde zeichnete der NFV-Kreis nun insgesamt zehn Mannschaften aus, die in den Spielzeiten 2018/19 und 2022/23 in den Fairnesstabellen ihrer Ligen (Kreisliga, 1. Kreisklasse) und Altersklassen (A- bis C-Junioren) belegt hatten.

Die Auszeichnungen für die Saison 2018/19 wurde nachgeholt, weil sie seinerzeit der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war. Alle nachfolgenden Spielzeiten bis auf der abgelaufenen wurden nicht vollständig beendet und daher nicht bewertet. Für jene Saison 2022/2023 galt das aber nicht, so dass sich fünf Teams über eine Ehrung freuen durften. Es gab neben einem Pokal und einem Spielball auch einen Ausrüstungsgutschein.

„Ihr seid ein lebendiges Beispiel dafür, wie Fair-Play im Fußball funktionieren sollte“, betonte Ralf Thomas, der Vorsitzende des NFV-Kreises. „Leider erleben wir in der Gesellschaft einen zunehmenden Trend zu unfairem Verhalten und mangelnder Rücksichtnahme aufeinander. Doch die Vereine, die heute hier vertreten sind, zeigen uns, dass Fair-Play und Respekt im Fußball nach wie vor existieren und von großer Bedeutung sind.“

Ausgezeichnet wurden:

Saison 2018/2019

Herren (Kreisliga): VFL Germania Ummern

Herren (1. Kreisklassen): SV Tappenbeck

A-Junioren: JSG Isenbüttel-Gifhorn II

B-Junioren: JFV Boldecker Land

C-Junioren JSG Isenhagen

Saison 2022/2023

Herren (Kreisliga): VFL Knesebeck

Herren (Kreisklassen): HSV Hankensbüttel

A-Junioren: JSG Blau-Weiß 29

B-Junioren: JSG Calberlah-Wasbüttel II

C-Junioren: JFV Kickers

r./tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de