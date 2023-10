Henriette Förster aus Meine ist Landesmeisterin

Nach ihren sensationellen Erfolgen bei den Mannschaftsmeisterschaften gingen die Nachwuchsturnerinnen des Turnbezirks Braunschweig als Favoriten in die Landeseinzelmeisterschaften in Hannover-Vinnhorst – und sie wurden ihrer Rolle gerecht. 16 Starterinnen kamen aus den Gifhorner Vereinen SSV Kästorf, TSV Vordorf und TSV Meine.

Förster ist nicht zu schlagen

Den Meisten von den hiesigen Talenten fehlte das kleine Fünkchen Glück, um ganz nach oben aufs Treppchen zu kommen. Nicht so für Henriette Förster, die einen Landesmeistertitel nach Meine holte. Aber das war nicht nur Glückssache. Nach ihrem Sieg in der Bezirksqualifikation zwei Wochen zuvor legte sie noch mal ordentlich zu: Am Sprung, Schwebebalken und Boden war die 10-Jährige nicht zu schlagen und sicherte sich mit über fünf Punkten Vorsprung den Sieg in der Grundstufe 5 und krönte damit ihr letztes Jahr in den Grundstufen.

Auch die anderen vorderen Plätze in dieser Leistungsklasse waren in Gifhorner Hand: Der Vize-Landesmeistertitel ging an Emilia Warkentin vom TSV Vordorf, dicht gefolgt von den beiden Kästorferinnen Sophia Sonnenberg und Adelina Greb. In den anderen Leistungsklassen war die Konkurrenz noch größer, über 30 Turnerinnen traten in den Grundstufen 2 bis 4 an. In der Grundstufe 4 waren die 8- und 9-jährigen Turnerinnen am Start, darunter drei vom SSV Kästorf. Diora Miller gelang es, als Fünfte vorne mitmischen. Für die 8-jährigen Alina Neufeld und Lena Albs ging es vor allem um Punkte für die Kadertestzulassung, die sie mit ihren Plätzen 15 und 22 einfuhren.

Eine starke Leistung zeigte auch Carlotta Ellmerich (SSV Kästorf) in der Grundstufe 3. Nach Platz 5 in der Bezirksquali steigerte sie sie noch mal, verpasste jedoch um nur drei Hundertstel die Bronzemedaille. Neben der Freude über das Erreichte steht für die 7-Jährige das nächste Jahr im Fokus, wie Trainerin Annett Wrede berichtete: „Carlotta freut sich darauf, nun endlich die Elemente für die nächste Grundstufe zu trainieren.“

Auch viele andere Mädchen holen die notwendigen Zähler für den Landeskadertest

Stolz dürfen auch die anderen Mädchen sein, die sich mit ihren super Leistungen alle im vorderen Bereich platzierten und die notwendigen Punkte für den Landeskadertest holten: Merle Seemann (Meine) wurde Siebte, Milla Vetterling und Emilia Marek (beide Vordorf) folgten auf den Rängen 9 und 12.

Ein Vizemeistertitel ging in der Grundstufe 2 nach Kästorf: Amailia Greb erturnte nach ihrem Sieg im Bezirksentscheid nun trotz Unsicherheiten am Schwebebalken und dank der höchsten Sprungwertung die Silbermedaille. Ihren ersten Landeswettkampf krönte Izel Raymann, ebenfalls vom SSV, gleich mit Platz 5. Finja Großekatthöfer vom TSV Meine feierte nicht nur ihr Landesdebüt, sondern auch ihren sechsten Geburtstag – ihr Geschenk machte sie sich selbst mit Platz 8. Ida Papa vom SSV belegte in dieser Grundstufe Rang 14.

Insgesamt zeigten sich die Trainerinnen der drei Vereine zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge. Die meisten Turnerinnen der Grundstufen 3 und 4 werden Ende November beim Kadertest antreten.

