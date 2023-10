U15 des MTV Gifhorn spielt nicht gut, aber gewinnt souverän

Gifhorn Die Mannschaft von Gennaro Acunzo gewinnt in der Landesliga bei Eintracht Braunschweig II, Bezirksligist JSG Gifhorn Nord verliert 0:3.

Einen glücklichen Sieg hat die C-Jugend des MTV Gifhorn in der Fußball-Landesliga eingefahren. In der Bezirksliga verlor die JSG Gifhorn Nord in Edemissen.

Acunzo-Elf siegt trotz Schwierigkeiten

Eintracht Braunschweig II – MTV Gifhorn 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Sergant (19.), 0:2, 0:3 Busch (34., 38.), 1:3 Knüppel (51.).

„Es war ein zerfahrenes Spiel, wir waren die schwächere Mannschaft“, musste MTV-Trainer Gennaro Acunzo eingestehen. „Der Sieg war meiner Meinung nach nicht verdient. Es gab nur Momente, in denen wir gut gespielt haben.“ Gegen den jüngeren Jahrgang der Blau-Gelben half dem Gast der Vorteil im Bereich der Athletik. „Wir waren schneller und körperlich stärker“, unterstrich Acunzo.

Die JSG verliert beim Spitzenreiter unglücklich

TSV Eintracht Edemissen – JSG Gifhorn Nord 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Walter (44.), 2:0 Meyer (70.+1), 3:0 Stöter (70.+3).

„Bis zum Gegentor waren wir in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft“, seufzte JSG-Trainer Marcus Schacht, dessen Team sich vom Unparteiischen benachteiligt sah. Kurz vor Schluss wurde es hektisch. „Der Gegner hat noch das zweite und dritte Tor geschossen, weil wir hinten aufgemacht hatten.“

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de