Gifhorns U19 tritt nach 0:2 gegen Vorsfelde auf der Stelle

So richtig angekommen scheinen die U19-Fußballer des MTV Gifhorn in der A-Jugend-Landesliga noch nicht zu sein. Die Schwarz-Gelben mussten gegen den SSV Vorsfelde die vierte Niederlage im sechsten Spiel hinnehmen. In der Bezirksliga feierte der JFV Kickers einen Sieg unter Flutlicht, die JSG Papenteich verlor auswärts knapp.

Landesligist MTV kassiert zwei späte Gegentore

MTV Gifhorn – SSV Vorsfelde 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Borchers (81.), 0:2 Schäfer (89.).

80 Minuten hielten beide Keeper ihren Kasten sauber, dann musste Gifhorns Schlussmann Fabian Brandes bei einem Abschluss von Leander Borchers hinter sich greifen. Als der MTV alles nach vorne werfen musste, sorgte Kevin Schäfer für die Entscheidung zugunsten der Eberstädter. Trainer Florin Pal und die Schwarz-Gelben müssen den Blick in der Tabelle weiter nach unten richten.

Ausgeglichene Bilanz der Gifhorner Bezirksligisten

JFV Kickers – JFV Braunschweig 5:2 (3:1). Tore: 1:0 Kopmann (8.), 1:1 Regendorp (16.), 2:1 Linneweh (20.), 3:1 Kopmann (39.), 3:2 Kammerhoff (80.), 4:2, 5:2 Kopmann (85., 90.+1).

„Durch eine Schulveranstaltung mussten wir ersatzgeschwächt antreten. Aus der Vierer-Abwehrkette war nur ein Spieler da“, berichtete Thomas Schiller, Trainer der Gastgeber. Davon ließ sich seine Elf aber nicht aufhalten. „Ein Flutlichtspiel hat immer eine besondere Dynamik, es waren super viele Zuschauer da. Dann macht das Ganze noch mehr Spaß“, frohlockte Schiller.

Zum überragenden Mann wurde Stürmer Jannis Kopmann, der vier von fünf Treffern des Tabellensechsten erzielte.

BSC Acosta – JSG Papenteich 3:2 (3:1). Tore: 1:0 Vogel (14.), 2:0 Kanngießer (20.), 2:1 Cernota (22.), 3:1 Adam (41.), 3:2 Schindler (60.).

Die JSG bewies Moral und kam zweimal wieder heran, für Zählbares reichte es dennoch nicht.

