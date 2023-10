Gifhorns Wolfgang Sievert steht bei German Open auf Podest

40 Sportlerinnen und Sportler aus 14 Nationen – darunter waren die USA, Australien, Neuseeland und Hongkong – waren dabei, zwei davon traten für den MTV Gifhorn an: Katharina Brechler und Wolfgang Sievert waren Teil der German Open im Pickleball, die in Gelsenkirchen stattfanden.

Brechler trat im Damendoppel an der Seite von Katharina Preis aus Düsseldorf an. Nach Siegen in der Vorrunde ging es für das Duo ins Halbfinale, am Ende sollte es aber nur für den undankbaren vierten Platz reichen. Im Mixed-Wettbewerb startete die Gifhornerin mit einem weiteren Westfalen, Daniel Bucher. Beide spielten erstmals zusammen, schafften es aber dennoch, sich nach nur einer Niederlage für die Vorschlussrunde zu qualifizieren. Ausgerechnet dort zog sich die MTV-Spielerin eine Verletzung zu, die sie im weiteren Verlauf beeinflusste – so dass es wieder „nur“ zu Platz 4 reichte.

Sievert hatte lediglich im Herrendoppel gemeldet. Gemeinsam mit Wolfgang Ruttscheidt aus Köln ging es für den Gifhorner auf den Court. Die amtierenden deutschen Meister der Klasse 60+ starteten diesmal in der Klasse 50+. In einem ausgeglichenen Feld gelang es Sievert und Ruttscheidt nach sechs hart umkämpften Matches, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Dort setzte es eine Niederlage, im Spiel um Platz 3 sicherte sich das Doppel aus Gifhorn und Köln aber die Bronzemedaille.

