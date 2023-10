WBO-Turnier des RV Moorhof „wie immer ein voller Erfolg“

Es war die bereits zwölfte Auflage des eigenen WBO-Turniers, die der Reit- und Fahrverein Moorhof nun auf die Beine stellte. „Das Turnier war wie immer ein voller Erfolg mit vielen strahlenden Gesichtern, egal ob jung oder alt“, resümierte Juliane Braunisch vom Gastgeber zufrieden.

Sie selbst hatte dazu beigetragen, dass die Veranstaltung aus RV-Sicht auch zu einem sportlichen Erfolg wird. Die Vereinsmeisterschaften sind ebenso ins Turnier integriert wie die Samtgemeindemeisterschaften für Isenbüttel – und eine davon sicherte sich Juliane Braunisch. Im Dressurwettbewerb der Klasse A wurde sie auf Cinderella mit einer Wertnote von 7,3 insgesamt Fünfte, war damit aber die beste Starterin der Samtgemeinde.

„Ich konnte meinen Erfolg in der Dressur gar nicht fassen“, gab Braunisch zu, die schlichtweg nicht mit einem Titelgewinn gerechnet hatte. „Wir haben das Pony erst vor einer Woche gekauft, nachdem wir schon seit gut einem Jahr nach einem für unsere Tochter gesucht hatten. Ich war in meinem Leben noch nie eine A-Dressur geritten, geschweige denn überhaupt bei einem Turnier am Start gewesen“, frohlockte die frischgebackene Samtgemeindemeisterin.

Laura Hübner ist zurück – und darf gleich einen Titel bejubeln

Im Springen ging der Titel an Braunischs Vereinskameradin Laura Hübner, die auf Bonavista in einer Zeit von 41,63 Sekunden insgesamt Vierte wurde. Für sie war es nach einem schweren Reitunfall in Knesebeck mit einem Schulterbruch und mehreren Bänderverletzungen ein besonderer Start. Braunisch: „Wir freuen uns sehr für Laura, dass sie wieder den Mut gefunden hat, nach so einer Verletzung weiterzumachen.“

Die Veranstalter hatten darüber hinaus angekündigt, für jeden Ritt mit einer Wertnote von über 7,0 im Anschluss fünf Euro an den Wünschewagen des Hospiz spenden zu wollen. Juliane Braunisch berichtete: „Es kamen einiges zusammen. Mit den Spenden unseres Vereins kommen wir auf 500 Euro.“ Auch in dieser Hinsicht war die zwölfte Auflage des Turniers beim RV Moorhof also ein voller Erfolg...

r./tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de