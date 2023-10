Wilsche und Isenbüttel/Meine feiern wichtige Heimsiege

Gifhorn Der VfR hat weiter gute Karten in Sachen Aufstiegsrunde, die SG bleibt in Schlagdistanz. Die FSG Schwülper bleibt ohne Punkt.

Es ist zumindest mal ein Hoffnungsschimmer: Die Bezirksliga-Fußballerinnen der SG Isenbüttel/Meine haben am Sonntag gegen den TVB Schöningen ihren zweiten Saisonsieg eingefahren und dürfen weiter auf das Erreichen der Aufstiegsrunde hoffen. Sehr gute Karten hat in dieser Angelegenheit der VfR Wilsche-Neubokel, der nach dem 2:1 gegen den SV Arminia Vechelde bereits 15 Punkte auf dem Konto hat. Die FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen muss sich indes wohl so langsam mit der Teilnahme an der Abstiegsrunde anfreunden.

SG Isenbüttel/Meine – TVB Schöningen 4:1 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 Melzig (20., 22.), 3:0 Weber (30.), 4:0 Larrauri (44.), 4:1 Voß (56.).

„Wir waren von Anfang an da und präsent, haben den Gegner kaum aus der eigenen Hälfte kommen lassen“, zeigte sich SG-Trainer Florian Wolgast zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. Vanessa Melzig traf zweimal innerhalb von drei Minuten, Elisa Weber, die eine tolle Kombination vollendete, und Rebecka Larrauri legten noch vor der Pause nach.

„Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass der TVB mit Druck aus der Kabine kommen wird. Das war auch so, wir haben ein bisschen den Faden verloren“, räumte Wolgast ein. Nach dem Gegentreffer „haben wir uns gefangen, der Sieg war ziemlich ungefährdet“, bilanzierte der SG-Coach. Der Rückstand auf Platz 7, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, beträgt fünf Punkte.

VfR Wilsche-Neubokel – SV Arminia Vechelde 2:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Vasterling (21., 28.), 2:1 n. gem. (62.).

Die Gastgeberinnen brauchten ein wenig Anlaufzeit, brachten dann aber ihre Leistung auf den Platz. „Wir haben in den ersten fünf Minuten ein bisschen geschlafen, danach waren wir die klar bessere Mannschaft“, unterstrich Wilsches Trainer Enrico Richter. Torjägerin Sina Vasterling traf doppelt für Rot-Weiß. „Wir hätten auch noch ein drittes und ein viertes Tor machen können – Respekt an Vecheldes Torfrau. Sie hat drei, vier, fünf Schüsse gut rausgeholt“, lobte Richter Torhüterin Theresa Roer.

Nach einem zu kurz geratenen Wilscher Rückpass verkürzte der Gast. „In den letzten Minuten war Vechelde am Drücker, ansonsten war der Sieg nie groß in Gefahr. Ich bin unter dem Strich zufrieden, außer mit der Chancenverwertung. Das sage ich seit Mitte der vergangenen Saison nur noch“, resümierte Richter mit einem Schmunzeln.

SV Wendessen II – FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen 4:1 (4:0). Tore: 1:0 Nohl (5.), 2:0 Reimann (28.), 3:0 Charfi (31.), 4:0 Reimann (43.), 4:1 Jassens (87.).

Zur Pause war die Partie zugunsten der Wendesser Oberliga-Reserve entschieden. Merle Jassens erzielte kurz vor dem Ende den Ehrentreffer für den Gast, der weiter punktlos bleibt.

