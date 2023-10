Hillerse jubelt ausgerechnet gegen Primus Eintracht U23

Die vergangenen Wochen waren für den TSV Hillerse zum Verzweifeln. Der Aufsteiger hielt in der Fußball-Landesliga immer gut mit und erspielte sich Chancen, holte aber aus den letzten sechs Spielen nur einen Punkt. Am Samstag kam mit der U23 von Eintracht Braunschweig der Spitzenreiter und Titelfavorit nach Hillerse – und ausgerechnet dieses Spiel ging trotz zahlreicher Ausfälle an die Kicker von der Oker, die sich für einen leidenschaftlichen Kampf und eine starke Defensivleistung mit einem 1:0 (1:0)-Heimsieg belohnten!

Sander verhindert Hillerses Rückstand, Dentzer schlägt eiskalt zu

Es war auf dem Papier das klassische Duell David gegen Goliath, und so gestaltete sich die Partie auch von der ersten Sekunde an. Der Gast aus der Löwenstadt übte vom Start weg eine Menge Druck aus, schnürte den Gegner tief in dessen Hälfte ein und kam auch schnell zu hochkarätigen Torchancen. Christian Ebeling kam nicht am stark aufgelegten Philip Sander im Tor des TSV vorbei (10. Minute), nach der anschließenden Ecke traf Jona Borsum das Lattenkreuz (11.), der Schuss von Rami Zouaoui ging knapp am Kasten vorbei (13.).

Kurzum: Die Führung der klar überlegenen Eintracht war überfällig. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Daniel Kemmer spielte aus dem Halbfeld einen Pass in die Spitze, ein Braunschweiger rutschte aus und plötzlich war Leon Dentzer frei vor BTSV-Schlussmann Justin Duda. Der Stürmer der Hillerser behielt die Nerven und schob zum 1:0 ein (19.). Robin Placinta, der frei vor Sander per Lupfer am Keeper der Hausherren scheiterte, und erneut Ebeling (32.) fanden ihren Meister in Sander.

Nach dem Abpfiff war der Jubel groß bei Luca Ehresmann (Nummer 45), Jonas Müller und dem TSV Hillerse. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Hillerse steht kompakt – und darf nach einem Schreckmoment jubeln

Die Geschichte des zweiten Durchgangs ist schnell erzählt. Nachdem Sander in den ersten 45 Minuten immer wieder im Brennpunkt gewesen war, taten sich die Löwen beim Erspielen von guten Möglichkeiten nun enorm schwer. „Wir haben uns gut reingekämpft, jeder hat für jeden gefightet. Wir wussten, dass die Eintracht sehr gefährlich ist, wenn sie hinter die gegnerische Abwehrkette kommt“, sagte TSV-Trainer Julian Wildemann. „Deshalb standen wir extrem tief.“

So kam der Spitzenreiter nach dem Seitenwechsel nicht mehr über Halbchancen hinaus. Dass Hillerses Nick Borgfeld bei einem Konter – Duda war bei einer Ecke mit aufgerückt – das leere Tor nicht traf (90.+2), sorgte nur kurz für Entsetzen bei den Gastgebern. Denn kurz darauf war der Überraschungssieg des Tabellenvorletzten perfekt.

TSV: Sander – Dünow (86. Sandte), Bornemann, Schlichting, Schrader, Maire – Müller, Kemmer (62. Ehresmann), Tusche (88. Lahmann) – Busse (50. Borgfeld), Dentzer (82. Gerlof).

Tor: 1:0 Dentzer (19.).

