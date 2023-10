BV Gifhorn holt einen Punkt – und rutscht ans Tabellenende

Aller guten Dinge waren drei für Holger Herbst – und damit auch für den BV Gifhorn: Das Eigengewächs feierte in seinem dritten Herreneinzel in der 2. Badminton-Bundesliga seinen ersten Sieg und sicherte dem Neuling damit zumindest einen Punkt beim Gladbecker FC. Die Gifhorner verloren das Aufsteigerduell mit 3:4 – und waren im zweiten Auftritt in Nordrhein-Westfalen beim Topteam Solingen (1:6) letztlich chancenlos.

„Mit diesem Punkt hatten wir nicht gerechnet“, räumte Coach Hans Werner Niesner ein. Und er meinte dies gleich in doppelter Hinsicht. Schließlich hatten sich die Gifhorner ohne ihr Schotten-Duo Callum Smith (verletzt) und Rachel Andrew (Turnier-Einsatz bei den Scottish Open) auf den Weg in den Westen gemacht – mit entsprechend geringen Erfolgsaussichten.

Herbst beweist Nervenstärke und dreht einen 1:2-Satzrückstand

Und außerdem war Holger Herbst in Gladbeck im abschließenden 2. Herreneinzel gegen den routinierten Steffen Hohenberg allenfalls Außenseiter. „Sein Sieg war keineswegs zu erwarten“, gab Niesner nach dem Fünf-Satz-Krimi zu, in dem Herbst sich auch von einem 1:2-Satzrückstand nicht aus der Bahn hatte werfen lassen, sondern Nervenstärke bewies.

Im 1. Herrendoppel hatten dagegen Patrick Thöne und Yannik Völkering bewiesen, dass sie aus den vergangenen Matches gelernt hatten. „Sie haben es geschafft, Niluka Karunaratne aus dem Spiel zu nehmen. Das ist ein Punkt, über den wir im Training gesprochen hatten“, freute sich Niesner, dass seine Schützlinge dieses Vorhaben auch in die Tat umsetzten. Thöne/Völkering zwangen so den Ex-Gifhorner und seinen Teamgefährten Johann Burmester glatt in drei Sätzen in die Knie.

Yannik Völkering war in Gladbeck auch am zweiten BVG-Zähler beteiligt: Im Mixed setzte er sich an der Seite seiner Ehefrau Maren souverän in drei Durchgängen durch. Martina Nöst spielte zwar ein starkes Dameneinzel gegen die weiterhin ungeschlagene Ukrainerin Mariia Stoliarenko, die nach einem 1:2-Satzrückstand aber gerade noch die Kurve bekam.

Gladbecker FC – BV Gifhorn 4:3

1. HD: Karunaratne/Burmester – Thöne/ Völkering 6:11, 9:11, 8:11

DD: Stoliarenko/Seibert – Nöst/M. Völkering 11:7, 11:9, 11:6

2. HD: Große-Kreul/Hohenberg – Herbst/Schmidt 13:11, 11:7, 11:9

1. HE: Niluka Karunaratne – Patrick Thöne 11:9, 11:9, 11:7

DE: Stoliarenko – Martina Nöst 10:12, 11:4, 10:12, 11:6, 11:2

MX: Große-Kreul/Seibert – Völkering/Völkering 7:11, 9:11, 5:11

2. HE: Hohenberg – Holger Herbst 11:7, 9:11, 11:8, 6:11, 8:11

STC BW Solingen – BV Gifhorn 6:1

1. HD: Niemczyk/Lohau – Thöne/ Völkering 11:8, 12:10, 11:8

DD: Molitor/Diks – Nöst/M. Völkering 11:5, 11:3, 11:5

2. HD: Kock/Dang – Herbst/Schmidt 14:12, 6:11, 6:11, 14:12, 8:11

1. HE: Niklas Niemczyk – Patrick Thöne 13:11, 11:3, 7:11, 11:3

DE: Alicia Molitor – Martina Nöst 11:8, 11:2, 11:6

MX: Hennes/Diks – Völkering/Völkering 11:5, 11:8, 11:8

2. HE: Nikolas Klauer – Holger Herbst 11:3, 11:5, 11:9

