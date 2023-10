FC Schwülper unterbindet Lupos Spiel beim 1:4 zu spät

Es war ein früher Doppelschlag, der den FC Schwülper gegen Lupo Martini Wolfsburg II auf die Verliererstraße brachte. Der Fußball-Bezirksligist steigerte sich nach der Pause und schöpfte kurz Hoffnung, verlor aber mit 1:4 (0:2).

In den ersten 25 Minuten fehlte dem FC der nötige Zugriff

„Wir haben es in den ersten 20, 25 Minuten nicht geschafft, uns mit der Abwehrkette so abzusetzen, dass wir die langen Bälle von Lupo abgefangen bekommen“, haderte Schwülpers Trainer Lars Körner-Konsierke. „Lupo lässt den Ball meist hinten über zwei Stationen laufen, spielt dann ein langes Ding und probiert, den Ball per Kopf nach außen zu verlängern. Wir standen falsch zu den Bällen und hatten den entscheidenden Zugriff nicht, um den Ball nach außen zu verhindern“, analysierte der Coach.

So kam es, dass der Aufsteiger nach nicht einmal einer Viertelstunde mit 0:2 zurücklag. „In der zweiten Halbzeit war es deutlich besser, da hatten es die Jungs begriffen“, betonte Körner-Konsierke. Und doch setzte es kurz nach der Pause bereits den nächsten Rückschlag. Die Wolfsburger stellten per Handelfmeter auf 3:0. „Das kann immer mal passieren, davor bist du nicht gefeit“, ordnete der FC-Trainer ein. Rund 20 Minuten vor dem Ende erzielte David Ellmerich nach einer Standardsituation das 1:3 – mehr als nur ein Lebenszeichen? „Wir waren klar am Drücker, hatten drei, vier tausendprozentige Chancen, bekommen aber über einen Konter das 1:4“, sagte Körner-Konsierke.

Kapitän Macht sieht die rote Karte

Auch danach spielten die Papenteicher nach vorne, die gerade erst aus einer Verletzungspause zurückgekehrten Marlon Schade und Gordon Brehmer setzten nach ihrer Einwechselung den einen oder anderen Akzent. Ein Tor war den Gastgebern nicht mehr vergönnt, Kapitän Lauritz Macht flog kurz vor Schluss auch noch vom Platz. Und weil Körner-Konsierke mit der Entscheidung nicht einverstanden gewesen war, ereilte ihn das gleiche Schicksal. „Wir sind vor dem Tor zu inkonsequent und zu fahrig“, resümierte Körner-Konsierke.

Tore: 0:1 n. gem. (10.), 0:2 n. gem. (13.), 0:3 n. gem. (50./HE), 1:3 D. Ellmerich (71.), 1:4 n. gem. (75.).

Rot: Macht (88., FC).

