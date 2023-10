Der Saisonstart der neuen Teams des RSV Löwe glückt

Gifhorn Gifhorn geht mit zwei Duos an den Start, die sich zunächst im Duell gegenüberstehen und danach drei Siege in drei Spielen einfahren.

Die Karten werden neu gemischt. Das gilt zu Saisonbeginn fast immer, für den RSV Löwe Gifhorn in diesem Jahr in der Radball-Oberliga aber ganz besonders. Die Löwen haben ihre Teams nämlich neu zusammengestellt. Christian Kramer spielt nun an der Seite von Corvin Rowold (RSV Löwe I), zudem gehen Jan Rowold und Maxemilian Nilßon (RSV Löwe II) gemeinsam ins Rennen.

„Beide Teams sind spielerisch bärenstark und harmonieren perfekt untereinander“, betonte RSV-Pressewart Martin Kriebel. „Ich denke, dass beide Mannschaften, wenn nichts schiefläuft, unter den Top 3 sein werden“, führt Kriebel aus. Dass beide Gifhorner Vertretungen zu den besseren Teams der Oberliga gehören, sollten sie bereits an Spieltag 1 unter Beweis stellen. Nach dem vereinsinternen Duell, das nach spannenden und ausgeglichenen 14 Minuten mit 3:2 an Jan Rowold und Maxemilian Nilßon ging, standen noch drei weitere Partien auf dem Programm.

Christian Kramer (links) und Corvin Rowold erholten sich von der Niederlage gegen ihre Teamkollegen schnell und feierten drei Siege am Stück. Foto: Privat / Verein

Während die zuvor siegreiche Zweitvertretung der Löwen gegen den RSV Bramsche eine knappe 5:6-Niederlage hinnehmen musste und die zwei weiteren Spiele gegen den RVT Aschendorf (8:2) und den RV Etelsen (9:0 gewann), feierte die zuvor geschlagene erste Mannschaft der Gifhorner drei Siege gegen Aschendorf (10:2), Etelsen (9:6) und auch Bramsche (4:2). In der Tabelle ist der RSV II auf Rang 3 zu finden, der RSV I folgt punktgleich auf Platz 4.

r./tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de