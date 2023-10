Hillerse/Leiferde will das 2:8 aus Hötzum „vergessen“

Unterschiedlicher könnten die Gemütslagen der SG Hillerse/Leiferde und des 1. FC Wolfsburg vor dem direkten Duell am Sonntag (11 Uhr, in Hillerse) vermutlich kaum sein. Denn während die Gäste mit dem Selbstvertrauen eines 13:0-Sieges gegen die SpVgg Wacker Braunschweig an die Oker reisen, muss die SG die 2:8-Klatsche bei der SG Sickte/Hötzum aus den Köpfen bekommen. „Mehr als es zu vergessen, geht da wirklich nicht“, unterstreicht Trainerin Ivonn Lütge.

Ein wenig Aufarbeitung stand aber schon an. „Wir müssen ein paar krasse Fehler abstellen. Vielleicht war es auch mein Fehler, was die Aufstellung angeht“, sagt Lütge. So oder so: Nach der Partie auf dem kleinen Platz in Hötzum wartet in Hillerse ein ganz anderes Spiel, aber gewiss keine einfache Aufgabe. „Der FC hat eine echt starke Mannschaft. Nele Schömers finde ich sehr gut, im Tor haben sich die Wolfsburgerinnen auch noch mal verbessert“, betont Lütge mit Blick auf Lina Bredereck, der zuvor für den SV 06 Lehrte aufgelaufen war.

Dass der Gast in der Vorwoche 13 Treffer erzielte, „werde ich sicher nicht ansprechen“, verrät die SG-Trainerin. „Wir wissen, dass der FC eine starke Mannschaft hat. Wenn wir sie ins Rollen kommen lassen, wird es schwierig, sie aufzuhalten. Das müssen wir also verhindern.“

Der VfL Wahrenholz ist ebenfalls im Einsatz. Am Sonntag ab 15 Uhr kommt‘s zum Aufsteigerduell mit der SG Wulften/Lindau/Hattorf.

