Gifhorn Nach dem 0:6 in Groß Döhren geht es gegen Arminia Vechelde. Isenbüttel/Meine fordert Schöningen, die FSG reist nach Wendessen.

Fußball-Bezirksliga Wilsches Frauen stehen vor zweitem Gradmesser in Folge

Das 0:6 beim FC Groß Döhren spiegelte aus Sicht der Bezirksliga-Fußballerinnen des VfR Wilsche-Neubokel nicht den Spielverlauf wider. Nach der dennoch deutlichen Niederlage geht es nun erneut gegen ein Team, das sich mit den Rot-Weißen auf Augenhöhe befinden sollte: der SV Arminia Vechelde. Die SG Isenbüttel/Meine hat den TVB Schöningen zu Gast, die FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen ist beim SV Wendessen II klarer Außenseiter.

SV Wendessen II – FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen (So., 11 Uhr).

Der Gast ist punktlos, die Wendesser Oberliga-Reserve stehen indes bei 22:6 Toren und 13 Punkten. Die Rollen sind also klar verteilt, alles andere als ein souveräner Sieg der Gastgeberinnen wäre eine Überraschung.

VfR Wilsche-Neubokel – SV Arminia Vechelde (So., 12.30 Uhr).

Die Ausgangssituation ist „genau die gleiche“ wie vor der Partie in Groß Döhren, betont Wilsches Trainer Enrico Richter. Wieder treffen zwei Teams aufeinander, die sich vermeintlich auf Augenhöhe befinden und einen Platz in der Aufstiegsrunde sichern wollen. „Das sind zwei entscheidende Spiele und Gradmesser für die Aufstiegsrunde“, unterstreicht Richter. Nur diesmal soll Zählbares für seine Elf herausspringen.

„Wir haben gegen Groß Döhren gesehen, dass wir ebenbürtig sind, auch wenn es das Ergebnis nicht hergab“, sagt der Trainer des VfR. „Wir müssen an die Leistung aus den letzten Spielen anknüpfen.“

SG Isenbüttel/Meine – TVB Schöningen (So., 13 Uhr).

Der Zug zur Aufstiegsrunde ist noch nicht abgefahren für die SG um Trainer Florian Wolgast, die im Siegesfall nach Punkten mit den Helmstedterinnen gleichziehen und somit den Anschluss an die Top 7 herstellen können.

