TSC Gifhorn verbucht drei Siege pro Tag – und einen Aufstieg

Zwei Tage, sechs Siege, ein Aufstieg – so liest sich die Bilanz der Tänzerinnen und Tänzer des TSC Gifhorn bei den heimischen „GifTaTas“. Die waren ein voller Erfolg, schließlich entschieden die Gifhorner Paare bei 13 Konkurrenzen fast die Hälfte aller Wettbewerbe für sich.

Udo Müller und Susanne Berger dürfen zwei Siege und einen Aufstieg bejubeln

Begonnen hatte der Gifhorner Siegeszug im zweiten Turnier des ersten Tages. In der Klasse Masters III B gingen Udo Müller und Susanne Berger sowie Bernd und Sabine Grußendorf an den Start und ließen acht Paare hinter sich. Die Grußendorfs durften sich über den Silberrang freuen, Müller/Berger sprangen nach ganz oben aufs Treppchen. Am zweiten Tag sollte es beiden Gifhorner Paaren gelingen, das exakt gleiche Ergebnis noch mal einzufahren. Müller und Berger hatten damit 150 Aufstiegspunkte gesammelt und den Sprung in die A-Klasse geschafft. Dort belegten sie Rang 4.

In der Klasse Masters II B zeigten Michael und Jessica Balke eine starke Performance, die mit einem Turniersieg belohnt wurde. Als das TSC-Paar von Turnierleiter Günter Kraft die Urkunden und den Glaspokal überreicht bekam, kannten die Emotionen keine Grenzen – Freudentränen inklusive. „Einsen“ gab es für die Balkes später auch noch bei den Masters II A. Dort reichte es zum Bronzerang, ihren Sieg in der B-Klasse bestätigten die Mühlenstädter tags darauf und triumphierten erneut.

Michael Albrecht und Bettina Fuhrmann triumphieren souverän

Michael Albrecht und Bettina Fuhrmann zeigten im Turnier der Masters III A eine famose Leistung und waren ihrer Konkurrenz immer eine Länge voraus. Der Lohn: der Sieg in allen Tänzen und der Turniererfolg. Nach einem vierten Platz am ersten Tag durften sich Fritz und Barbara Dunken in der Masters-IV-A-Klasse an Tag 2 über den Platz an der Sonne freuen.

Roland und Karin Assmann gingen aus Gifhorner Sicht in der Klasse Masters IV B an den Start, zeigten stets solide Leistungen und sicherten sich Bronze.

