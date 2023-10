Ilias und Amani Küster sind Landesmeister

Zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze: Die Bilanz des MTV Isenbüttel bei den offenen Landesmeisterschaften im Judo kann sich durchaus sehen lassen. Die Geschwister Ilias und Amani Küster waren in Visbek (Landkreis Vechta) nicht zu stoppen, Erik Höse durfte sich über Rang 2 und Erik Spilner über Platz 3 freuen.

In der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm rauschten die beiden Isenbütteler Ilias Küster und Erik Höse mit Siegen durch den Wettbewerb und standen sich schließlich im Finale gegenüber. Das entschied Küster am Boden für sich. Der Nachwuchsathlet der Hehlenrieder, der beim European Cup bereits Wettkampfluft auf internationalem Parkett hatte schnuppern dürfen, sicherte sich also Gold. Silber ging an Vereinskamerad Höse. „Es Ist schon ziemlich geil, die Jungs in ihrer Entwicklung zu begleiten und dann ein Landesfinale als stiller Beobachter an der Seite genießen zu dürfen“, schwärmte Trainer Stefan Verhülsdonk.

Amani Küster marschiert zu Gold, Erik Spilner erkämpft sich verdient Bronze

Ilias‘ Küsters große Schwester Amani ließ im Schwergewicht nichts anbrennen. Sie kämpfte gewohnt abgeklärt und gewann ebenfalls Gold. In der am stärksten besetzten Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm sicherte sich Erik Spilner nach aufreibenden Kämpfen ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen, für ihn reichte es zu Bronze. „Erik hat nach seiner Auftaktniederlage nie aufgegeben und sich von Kampf zu Kampf durch die Trostrunde gebissen. Die Bronzemedaille hat er sich redlich verdient“, lobte Vater und Trainer Christian Spilner.

In der gleichen Klasse war auch der Neu-Isenbütteler Rene Walter am Start. Er erwischte allerdings eine unglückliche Auslosung, nach einer langen Wettkampfpause bekam er es direkt mit den niedersächsischen Top-Athleten Nils Bentgerodt und Tom Moritz zu tun. Nach zwei Niederlagen waren die Meisterschaften für Walter beendet. „Zwei direkte Auftaktniederlagen werden mir nicht wieder passieren, ich komme gestärkt zurück“, versprach der Isenbütteler.

Weil er sich im Frühjahr bei den deutschen Meisterschaften am Arm verletzt hatte, musste auch Hendrik Heß lange aussetzen. In Visbek reichte es für ihn bei zwei Niederlagen zu einem Sieg. Für den MTV-Judoka zeigte sich in erster Linie, dass auch unter Wettkampfbedingungen wieder alles „funktioniert“.

r./tim

