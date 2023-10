Die SG Hillerse/Leiferde verlor nach fünf Gegentoren in Durchgang 1 in Hötzum mit 2:8.

Fußball-Landesliga, Frauen SG Hillerse/Leiferde verliert Spiel in Hälfte 1

Es war eine erste Halbzeit, die aus Sicht der Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde nicht viel schlechter hätte laufen können. Die Mannschaft von Trainerin Ivonn Lütge sah sich beim Spitzenreiter SG Sickte/Hötzum nach 45 Minuten einem 0:5-Rückstand gegenüber, der nicht mehr zu reparieren war. Am Ende stand aus Sicht der Gäste ein 2:8.

Das Spiel war zur Pause verloren für die SG Hillerse/Leiferde

„Es fing richtig gut an, wir haben in den ersten zehn Minuten das Spiel gemacht und die ganze Zeit Druck ausgeübt“, berichtete Lütge. Sechs Minuten später stand es aus der Sicht ihrer Elf 0:3, der Wind drehte sich. „Wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel nicht angenommen, haben richtig schlecht gespielt und auch individuelle Fehler gemacht, die zu den Gegentoren geführt haben“, monierte Lütge. „Wir haben verdient, wenn auch zu hoch, zur Pause zurückgelegen. Da weißt du, das Spiel ist erledigt, willst dich aber nicht abschießen lassen.“

In der zweiten Halbzeit zeigte die Lütge-Elf eine bessere Leistung

Hillerse/Leiferde zeigte eine Reaktion. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit gut gemacht und hatten zahlreiche Chancen“, fand Lütge. Doch ihre Mannschaft war schlichtweg nicht so effizient wie der Spitzenreiter.

Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 5:0 Kleeschätzky (11., 14., 26., 43.), 3:0 Neubauer (16./FE), 6:0 Bost (47.), 6:1 Lütge (59.), 7:1 Bode (77.), 8:1 Kleeschätzky (85.), 8:1 Meinekat (90.+4).

tim

