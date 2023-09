Gold und Bronze: Berger und Müller räumen ab

Hinter Susanne Berger und Udo Müller liegen sportlich erfolgreiche Tage. Das Tanzpaar des TSC Gifhorn durfte sich bei den Landesmeisterschaften in Barsinghausen über einen Titel und einen dritten Platz freuen.

In der Klasse Masters III B zeigten die Gifhorner in allen drei Runden starke Leistungen und holten sich schließlich mit fünf gewonnenen Tänzen in der Endrunde Gold. Bernd und Sabine Grußendorf belegten in der gleichen Konkurrenz den achten Rang. Die frischgebackenen Landesmeister nutzten die durch ihren Titel gewonnene Chance, in der nächsthöheren Klasse zu starten. Auch bei den Masters III A überzeugten sie, ließen acht gestandene Paare der Klasse A hinter sich und belohnten sich mit Bronze. Nach insgesamt 25 Tänzen ging es mit zwei Medaillen nach Hause.

In der Masters-III-S-Klasse – der „Königsklasse“ – war mit Michael Drescher und Sylke Kirsch ebenfalls ein Duo des TSC am Start. Drescher und Kirsch stellten sich der Konkurrenz von 21 Paaren und ertanzten sich einen starken fünften Rang. Auch zum vierten Rang hatte nicht viel gefehlt.

Auch die Nachwuchstänzer des TSC waren erfolgreich unterwegs. Bei den Gebietslandesmeisterschaften in Rostock traten Keanu Domdey und Danielle Arndt in der Startklasse Jugend D an. Sie erreichten einen dritten Rang für Niedersachsen und belegten insgesamt im Turner Platz 6.

Am kommenden Wochenende finden im Clubheim des TSC in der Adam-Riese-Straße die jährlichen Clubtanztage statt.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de