Mailina Nedderhut verbucht weitere Halbfinalteilnahme

Mailina Nedderhut erreichte in Rheinland-Pfalz auf internationaler Bühne das Halbfinale und verlor dort in drei Sätzen.

Mailina Nedderhut bleibt weiter in der Erfolgsspur: Das Tennis-Talent des TC Grün-Weiß Gifhorn hat nach der Halbfinalteilnahme beim internationalen Jugendturnier in Hannover nun erneut bei einem ITF-Event die Runde der letzten Vier erreicht. Beim Turnier der Kategorie J30 in Ingelheim (Rheinland-Pfalz) kam das Aus schließlich in drei Sätzen.

Mit deutlichen Zweisatzsiegen war die an Position 3 gesetzte Gifhornerin in die Vorschlussrunde eingezogen. Dort bekam sie es mit Emilia Carlotta Brune vom TC Bad Homburg zu tun. Beim Stand von 2:6, 4:5 bewies Nedderhut starke Nerven und entschied den zweiten Durchgang mit 7:5 für sich. „Da dachte ich, dass ich die Wende schaffen könnte. Doch im dritten Satz lief bei mir nichts mehr“, haderte die 16-Jährige im Anschluss. Es setzte ein 0:6 aus Sicht der Rechtshänderin. „Woran es gelegen hat, kann ich mir nicht erklären“, räumte Nedderhut ein.

In der Doppelkonkurrenz hatte die Gifhornerin diesmal nicht gemeldet, um sich voll und ganz auf das Einzel konzentrieren zu können.

Beim TCH-LK-Race-Finale in Hildesheim durfte sich Lia Merkhoffer vom TC Schwülper in der U12-Konkurrenz über den Sieg freuen, Nancy Lee Faber (TC GW Gifhorn, U14), musste sich im Endspiel geschlagen geben.

wk

