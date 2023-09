Nick Bier und Hasbulat Idiev feiern Niedersachsentitel

Zwei Siege, drei Niederlagen: So lautet die Bilanz der Boxer des BC Gifhorn nach den Finalkämpfen um die Niedersachsenmeisterschaft, die am Samstag in der Boxmühle stattfanden. Obwohl drei Duelle aus Sicht der Gastgeber verloren gingen, konnte Trainer Vitali Boot sowohl mit den Leistungen seiner Mannen als auch dem Event an sich mehr als zufrieden sein. „Alle Kämpfe waren super, die Veranstaltung auch. Ich habe viel Lob von anderen Trainern bekommen“, berichtete Boot.

Den Anfang aus Gifhorner Sicht hatte Alexander Yevminenko (bis 57/60 Kilogramm) gemacht, der es mit Faisal Qorbani von der BS Lüneburg zu tun bekam. „Für mich hat ,Alex‘ die zweite und die dritte Runde gewonnen, es wurde aber auf 2:1 für den Gegner entschieden. Es war ein enger Kampf“, schilderte Boot, dessen Schützling trotz der Niederlage an der deutschen Meisterschaft teilnehmen darf.

Alexander Yevminenko (in Blau) musste sich Faisal Qorbani (rechts) nach einem engen Kampf geschlagen geben. Foto: Henrik Bode / regios24

Idiev und Bier souverän, Hermann trotz Niederlage „Mann des Abends“

Der erste Gifhorner Sieg des Tages sollte danach aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Hasbulat Idiev (bis 63,5 kg) setzte sich gegen Jörg Nöht vom VfL Wolfsburg durch. „Es war keine Frage, wer der Sieger ist. Hasbulat hat den Kampf klar beherrscht“, sagte Boot zufrieden. Am Erfolg von Nick Bier (bis 67 kg) gegen Danny Klos (Raspo OS) gab es nach den ersten zwei Runden, die klar vom Gifhorner dominiert worden waren, ebenfalls keine Zweifel. Boot: „Beide haben sich nichts geschenkt, die dritte Runde war echt interessant.“

Interessant war auch das Duell, das sich Leon Hermann (bis 71 kg) und Ali Feshki (BC Norden) lieferten. „Leon hat in der zweiten Runde zwei Treffer kassiert und ging zu Boden. Das war ausschlaggebend“, bedauerte Gifhorns Coach. Gewinnen konnte sein Schützling den Kampf nicht mehr, aber: „Er hat allen gezeigt, dass er ein Mann ist und hat die dritte Runde für sich entschieden. Er war der Mann des Abends.“

Arjan Shala (bis 80 kg) verlor gegen den erfahrenen Ukrainer Eldar Bagirov (Power House). „Er hat sich gut verkauft. Der nächste Kampf der beiden wird anders aussehen“, war Boot überzeugt.

