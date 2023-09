BV Gifhorn hat im Herrenbereich wenig Chancen

1:6 gegen den 1. BV Mülheim – die Rückkehr auf die Zweitliga-Bühne begann mit „einem kleinen Schock“ für die Badminton-Spieler des BV Gifhorn, so Trainer Hans Werner Niesner mit Blick auf das Ergebnis. Doch tags darauf zeigte der Aufsteiger dann, dass er auch punkten kann. Zumindest ein Zähler blieb durch die 3:4-Niederlage gegen den TV Refrath II in Gifhorn.

Ausfall von Callum Smith wiegt schwer beim BV Gifhorn

Eines war klar: Durch den Ausfall von Callum Smith – der Schotte hat sich einen Bänderriss im rechten Fuß zugezogen und wird wohl erst im November wieder spielen können – waren die Gifhorner im Herrenbereich praktisch chancenlos. „Patrick Thöne hat es wirklich sehr schwer gehabt. Bei beiden Gegnern war der Abstand zwischen der Nummer 1 und 2 groß. Das 2. Herreneinzel hätte Patrick jeweils gewonnen“, legte sich Niesner fest.

Die etatmäßige Nummer 2 des BVG musste durch Smith’ Fehlen aber aufrücken und bekam es gegen Mülheim beispielsweise statt mit Karl Sufryd eben mit dem Ukrainer Danylo Bosniuk zu tun, immerhin die Nummer 95 der Weltrangliste. Entsprechend chancenlos war Thöne dann eben auch gegen den dynamischen Linkshänder.

Zwei Fünf-Satz-Niederlagen kosten einen Punktgewinn gegen Mülheim

Dennoch: Auch gegen Mülheim wäre sogar ein Punktgewinn für die Gifhorner drin gewesen. „Dafür darfst du dir aber nicht so blöde Fehler erlauben“, meinte Niesner mit Blick auf die Fünf-Satz-Niederlagen des Damendoppels und von Holger Herbst im 2. Herreneinzel. „Das Match hätte Holger in vier Sätzen gewinnen müssen“, befand sein Trainer: „Er hat nicht schlecht gespielt, das Spiel aber am Ende aus der Hand gegeben. Da hat sich Holger nicht mehr getraut, da hat er zu ängstlich gespielt.“

Gegen Refrath bestritt dann Marvin Schmidt das 2. Herreneinzel anstelle seines Doppelpartners. „Wir wollten das ohnehin mal probieren“, sagte Niesner. Herbst war zu dieser Zeit jedoch schon auf dem Weg in Richtung Flughafen, damit die Schottin Rachel Andrew ihren Flieger noch bekommt. „Mit ihr haben wir einen guten Fang gemacht“, betonte der BVG-Coach: „Man merkt, dass Rachel internationale Erfahrung besitzt. Sie spielt clever, sie hat Power – sie ist ein echter Gewinn für uns.“ Die Schottin punktete sowohl gegen Mülheim als auch gegen Refrath.

Nöst hinterlässt gegen Refrath einen starken Eindruck und holt ihren Einzelpunkt

Stark wie nie: Martina Nöst überzeugte im Dameneinzel beim 3:4 gegen Refrath II. Foto: Henrik Bode / regios24

Einen starken Eindruck hinterließ am zweiten Tag die Österreicherin Martina Nöst, die ihr Dameneinzel in vier Sätzen gewann. „Es war das beste Spiel, was ich von ihr je gesehen haben“, lobte Niesner. „Sie hat mutig gespielt, hat angegriffen – das war wirklich grandios.“ So grandios wie die Stimmung in der OHG-Halle. „Sensationell gut“, urteilte Gifhorns Coach.

Die knappe Niederlage gegen Refrath – bei den Spielpunkten stand ein 232:234 zu Buche – war gut fürs Selbstbewusstsein des Aufsteigers. Denn er sah, dass er dicht dran ist an der Konkurrenz. Viel dichter, als es der kleine 1:6-Schock gegen Mülheim noch vermuten ließ. Mit dem Meister aus Trittau kommt am kommenden Sonntag (12 Uhr) bereits der nächste Hochkaräter nach Gifhorn ...

Die Ergebnisse vom 1. Spieltag:

BV Gifhorn – 1. BV Mülheim 1:6

1. HD: Thöne/Y. Völkering – Makarski/Schlevoigt 10:12, 5:11, 6:11

DD: Andrew/M. Völkering – Nalbantova/Dimova-Makarska 8:11, 11:8, 11:9, 7:11, 9:11

2. HD: Herbst/Schmidt – Bosniuk/Reinhold 8:11, 9:11, 5:11

1. HE: Patrick Thöne – Danylo Bosniuk 6:11, 4:11, 4:11

DE: Martina Nöst – Kaloyana Nalbantova 8:11, 6:11, 4:11

MX: Y. Völkering/Andrew – Schlevoigt/Dimova-Makarska 11:8, 9:11, 11:5, 12:10

2. HE: Holger Herbst – Karl Sufryd 11:6, 8:11, 11:9, 10:12, 14:15

BV Gifhorn – TV Refrath II 3:4



1. HD: Thöne/Y. Völkering – Beckmann/Kausemann14:15, 6:11, 10:12

DD: Andrew/M. Völkering – Janssens/Holenz 12:10, 6:11, 11:5, 11:8

2. HD: Herbst/Schmidt – Schmitz/Peters11:6, 5:11, 5:11, 6:11

1. HE: Patrick Thöne – Elias Beckmann 10:12, 8:11, 10:12

DE: Martina Nöst – Katja Holenz 7:11, 11:1, 11:6, 11:4

MX: Y. Völkering/M. Völkering– Kausemann/Janssens 11:6, 11:13, 11:5, 11:6

2. HE: Marvin Schmidt – Corvin Schmitz 7:11, 4:11, 12:14

