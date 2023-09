Wilsches Frauen geben sich gegen die FSG keine Blöße

Die Wilscherinnen (in Rot) behielten gegen die FSG (in Blau) schließlich souverän die Oberhand.

Nein, eine Überraschung gab es in der Fußball-Bezirksliga der Frauen am Sonntag aus Gifhorner Sicht nicht. Der VfR Wilsche-Neubokel wurde seiner Favoritenrolle im Kreisduell mit der FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen gerecht und steuert auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrunde zu. Die SG Isenbüttel/Meine unterlag einem der Titelfavoriten, Eintracht Braunschweig II, mit 0:5.

VfR Wilsche-Neubokel – FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Kleber (30.), 2:0 Hauer (61.), 3:0 Vasterling (69.).

„Das Einzige, was wir bemängeln können, war die Chancenverwertung“, berichtete Wilsches Trainer Enrico Richter. So stand es aus seiner Sicht zur Pause „leider nur 1:0“. Nach dem Seitenwechsel hatte seine Mannschaft eine kleine Schwächephase. „Da hatte die FSG Zug zum Tor, war aber nicht bedrohlich“, fand Richter. Stattdessen schoss Leonie Hauer die Gastgeberinnen nach einer Stunde endgültig auf die Siegerstraße.

„Ab der 65. Minute war es ein Spiel auf ein Tor. Die Mädels haben ein top Spiel gemacht. Der Sieg ist im Endeffekt völlig verdient und hatte nie zur Debatte gestanden“, bilanzierte der VfR-Coach zufrieden.

SG Isenbüttel/Meine – Eintracht Braunschweig II 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:3 Schröder (33., 59.), 0:2 Gruschka (43.), 0:4 Sturm (70.), 0:5 Hicken (73.).

Dass es im fünften Spiel für die SG die vierte Niederlage setzte, dürfte niemanden überrascht haben. Positiv: Die Mannschaft von Florian Wolgast fiel nach einem Braunschweiger Doppelschlag in Hälfte 2 nicht auseinander und hielt das Ergebnis im Rahmen.

