3:4 – der BV Gifhorn holt zumindest einen Punkt

Die Auftakthürde, sie war schlichtweg zu hoch für den BV Gifhorn: Der Aufsteiger musste sich am ersten Spieltag der 2. Badminton-Bundesliga dem 1. BV Mülheim mit 1:6 geschlagen geben.

Für den einzigen BVG-Zähler sorgten zwei Neuzugänge: Yannik Völkering und Rachel Andrew gewannen das Mixed in vier Sätzen. Dicht dran, aber eben nicht erfolgreich waren das Damendoppel Rachel Andrew/Maren Völkering sowie Holger Herbst im 2. Herreneinzel, die jeweils knapp in fünf Sätzen unterlagen.

Im zweiten Spiel des Wochenendes gegen den TV Refrath II, der tags zuvor ebenfalls mit 1:6 beim TSV Trittau verloren hatte, holte der BVG zumindest seinen ersten Saisonpunkt. Am Ende setzten sich die Gäste aus Nordrhein-Westfalen mit 4:3 in der OHG-Halle durch. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Ausgabe am Dienstag.

jne

