Zwei Fernschüsse kosten Kästorf Punkte in Nörten

Der Start mit dem Führungstor durch Mehmet Hajdaraj war ein verheißungsvoller für den Fußball-Landesligisten SSV Kästorf. Nach der Pause drehte der SSV Nörten-Hardenberg die Partie aber, gewann mit 2:1 (0:1) und überholte die Rot-Weißen in der Tabelle.

Fünf Minuten waren gespielt, als Noah Mamalitsidis, der auf der für ihn ungewohnten Sechserposition spielte, Leander Petry per Steckpass in Szene setzte. Der Torjäger vom Dienst legte quer auf Hajdaraj, der den Gast in Führung schoss. „Wir hatten eine gute Körpersprache und eine gute Aggressivität“, lobte Kästorfs Trainer Heinz-Günter Scheil. Der Pfosten verhinderte bei einem weiteren Abschluss Hajdarajs das 2:0 für die Scheil-Elf.

„In der zweiten Halbzeit hat der Gegner alles reingehauen, sehr viel Aggressivität und Wucht an den Tag gelegt“, berichtete Scheil. Per Fernschuss erzielte Lucas Duymelinck den Ausgleich, doch Kästorf hielt dagegen. Die Schwarz-Gelben verhinderten bei Möglichkeiten für Petry gleich zweimal auf der Torlinie den Einschlag, Marcel Kröger kam nach einer Ecke per Direktabnahme nicht an Nörtens Keeper Aron Döhne vorbei.

Erneut aus der Ferne waren dann die Hausherren erfolgreich. „Danach war es ein Anrennen. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, den Ausgleich zu erzielen“, seufzte Scheil, der aber klarstellte: „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, weil wir die erste Halbzeit dominiert haben. Ich bin zufrieden, wie wir aufgetreten sind, war in Ordnung.“

SSV: Bremer – Kröger, Palella, Hajdari, Ar. Zeqiri – Saikowski, Mamalitsidis – N. Meyer (72. Dybizbanski), Hajdaraj, Salijevic (79. Dos Santos) – Petry.

Tore: 0:1 Hajdaraj (6.), 1:1 Duymelinck (57.), 2:1 Sinram-Krückeberg (78.).

tim

