90. und 90.+5! Isenbüttel-Wahnsinn im Spitzenspiel

Sie wirkten bereits geschlagen, doch dann holten sie noch einmal alles aus sich raus. Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel trennten sich im Topspiel vom VfB Fallersleben dank zweier später Treffer mit 3:3 (1:2).

Es dauerte ein wenig auf der Hehlenriede, bis die Partie an Fahrt aufnahm. Zwar kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen, richtig zwingend wurden sie jedoch nicht. Danach ging es aber Schlag auf Schlag: VfB-Stürmer Dennis Pollak brachte seine Farben in der 30. Minute in Führung. Isenbüttels Leon Gebhardt gelang nur acht Minuten später nach einem Fehler in der VfB-Hintermannschaft der Ausgleich.

Auch in den Schlussminuten der ersten Hälfte ging es hin und her. Der MTV schenkte den Ball tief in der eigenen Hälfte zu leicht her. Pollak bediente Marlon Colombo, der zur erneuten VfB-Führung traf (43.). Und in der 45. Minute wurde ein Distanzschuss von Guillaume Hahn von MTV-Keeper Dennis Loock aus dem Winkel geholt. Die letzte Aktion des ersten Durchgangs gehörte allerdings den Hausherren. Nach einer Ecke stieg Marius Harms am höchsten, doch sein Kopfball wurde von Lion Krizak auf der Linke geklärt (45.+4).

Pollak legt für Fallersleben nach, Isenbüttel steckt nicht auf

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte wieder Fallersleben, Pollak sorgte kurz nach Wiederanpfiff für das 3:1. In der Folge waren es auch die Fallersleber, die besser im Spiel waren, dem MTV fehlten die Ideen – zumindest bis zur 70. Minute. Denn in der Schlussphase zog die Elf von Trainer Marco Ament das Tempo noch einmal an. In Minute 75 scheiterte Jan-Philipp Helms noch an Fallerslebens Keeper Niklas Wienhold, eine knappe Viertelstunde später gelang Jannis Stender dann aber der Anschlusstreffer. Isenbüttels Hoffnung auf den Punktgewinn war wieder am Leben, Fallersleben schwamm. Und so kam es, wie es kommen musste: Nach einer Hereingabe zimmerte der völlig blank stehende Adrian Jaesch den Ball volley in die Maschen – der Ausgleich in der Nachspielzeit!

„Unsere Laufbereitschaft, der Glaube und der Kampf waren die entscheidenden Faktoren“, erklärte MTV-Coach Ament nach dem 3:3. „In den ersten 70 Minuten war uns Fallersleben etwas voraus. Aber in den letzten 20 haben wir es richtig gut gemacht.“

Tore: 0:1 Pollak (30.), 1:1 Gebhardt (38.), 1:2 Colombo (43.), 1:3 Pollak (50.), 2:3 Stender (90.), 3:3 Jaesch (90.+5).

wit

