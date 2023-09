Wilsches Gastspiel beim WSV Wendschott wird verlegt

Die Erleichterung bei Fußball-Bezirksligist VfR Wilsche-Neubokel nach dem 5:2-Erfolg am vergangenen Spieltag in Groß Oesingen war – nach zuvor zwei Niederlagen in Folge – sehr groß. Eigentlich wollte der VfR am kommenden Wochenende beim WSV Wendschott nachlegen. Eigentlich, denn das Spiel wird kurzfristig verlegt. Antreten wird hingegen Kreisrivale FC Brome, der am Sonntag (15 Uhr) bei der Oberliga-Reserve von Lupo Martini Wolfsburg gastiert.

„Am Mittwochvormittag haben die Wendschotter bei uns angefragt, ob wir das Spiel nicht verlegen können. Sie haben große Personalprobleme. Wir haben sofort zugestimmt. Die Begegnung wird vermutlich am Mittwoch, 22. November, um 18.30 Uhr nachgeholt“, berichtet VfR-Trainer Max Samkowez, der mit seinem Team „schon gern gespielt hätte“.

Stattfinden wird indes die Partie des FC Brome in der Autostadt. Zuletzt markierten die „Burgherren“ erst in letzter Minute noch den 2:2-Ausgleichstreffer im Heimspiel gegen den TSV Hehlingen. Die Mannschaft von Trainer Mark-Oliver Schmidt steht nach fünf Spielen etwas überraschend vor Lupos Reserve.

juv

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de