Radball RSV Löwe Gifhorn in mehreren Wettbewerben stark unterwegs

Hinter den Radballern des RSV Löwe Gifhorn liegen erfolgreiche Tage. Insbesondere Christian Kramer und Corvin Rowold, die beim Niedersachsenpokal nicht zu schlagen waren, setzten ein Ausrufezeichen.

Sieg beim Niedersachsenpokal, Qualifikation für den Deutschland-Pokal

Vier Spiele standen für Christian Kramer und Corvin Rowold in Hannover auf dem Programm. Los ging es für die Gifhorner gegen die RSV Frellstedt. Die Löwen setzten sich gegen Daniel Georgi und Marcus Packhäuser souverän mit 6:1 durch und ließen beim 11:3 gegen die Drittvertretung des Gastgebers RCT Hannover (Tristan Vollbrecht/Sören Franke) ebenso nichts anbrennen.

Im Duell mit der Erstvertretung der Landeshauptstädter (Stephan Sänger/Jörg Strohschänk) wurde es zumindest etwas umkämpfter, der 9:3-Erfolg des RSV Löwe war aber dennoch einer der souveränen Kategorie. Zum Abschluss ging es gegen den besten Gegner des Tages, den RVM Bilshausen. Kramer und Rowold führten gegen Lukas Stephan und Thies Heinemann zur Pause mit 3:1. Durchgang 2 gestaltete sich ausgeglichen, die Gifhorner verwalteten ihren Vorsprung erfolgreich und gewannen 5:3.

Damit sind Christian Kramer und Corvin Rowold nicht nur Pokalsieger, sondern auch Teilnehmer am Deutschland-Pokal.

Zwei Gifhorner Teams starten mit positiver Bilanz in Verbandsliga-Saison

Gleich zu Beginn kam es in Göttingen zum Duell der beiden RSV-Vertretungen. Linus und Erik Kramer, die als Jugendspieler außerhalb der Wertung mit einem Zweitspielrecht an den Start gehen, führten gegen Domenik Nilßon und Maik Brandes (RSV Löwe III) mit 1:0, sahen sich dann einem 1:2-Rückstand gegenüber und glichen in Person von Erik Kramer noch zum 2:2-Endstand aus.

Nilßon und Brandes fuhren im Anschluss einen 5:2-Erfolg gegen die SG Etelsen/Barrien und einen 6:3-Sieg gegen den RVS Oberneuland ein, ehe sie sich dem Aufstiegsaspiranten RVM Göttingen mit 1:5 beugen mussten. Weil Oberneuland II nicht antrat, traten die Gifhorner die Heimreise mit zehn Punkten an. Die Kramer-Cousins unterlagen Oberneuland (2:5), bezwangen Etelsen/Barrien (5:1) und profitierten ebenso vom Nichtantritt von Oberneuland II. So standen sieben Punkte zu Buche.

Drei Spiele, drei Siege für die Kramer-Cousins

Auch in der U19-Liga, in der auch U17-Teams vertreten sind, ist der Startschuss nun gefallen. Linus und Erik Kramer trafen zu Beginn auf die U17 des RVW Gieboldehausen. Trotz körperlicher Überlegenheit taten sich die Löwen schwer, gewannen schließlich aber doch mit 3:2. Gegen das U15-Team des RVM Bilshausen, das außer Konkurrenz teilnimmt, gewannen die Kramers mit 9:0 und ließen ein 7:0 gegen den RVS Oberneuland, das einzige Damenteam der Liga, folgen.

RSV-Coach Christian Kramer zeigte sich mit der Leistung seiner Schützlinge und dem fairen Auftreten gegen die schwächeren Teams zufrieden. Am 12. November geht‘s in Gifhorn weiter.

r./tim

