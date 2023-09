Gifhorner U17 und U16 siegen ebenso wie die JSG Gifhorn Nord

Der jüngere Jahrgang des MTV Gifhorn (in Gelb Noah Gertken) ließ gegen den JFV Kickers (in Grau) nichts anbrennen und feierte einen Kantersieg.

Mit etwas Verspätung, aber erfolgreich sind die U17-Fußballer des MTV Gifhorn in die Saison der B-Jugend-Landesliga gestartet. Die U16 der Schwarz-Gelben, die das Kreisduell gegen den JFV Kickers klar für sich entschied, bleibt ebenso in der Erfolgsspur wie Tabellenführer JSG Gifhorn Nord.

Souveräner MTV-Sieg zum Start in die Landesliga

JFV Göttingen – MTV Gifhorn 2:5 (0:2). Tore: 0:1 Eigentor Hutecker (15.), 0:2 Stute (40.), 0:3 Sergant (50.), 0:4, 0:5 Ganske (56., 64.), 1:5 Walizada (69.), 2:5 Weber (70.).

Der Meister der vergangenen Bezirksliga-Saison machte da weiter, wo er aufgehört hatte: mit dem Einfahren von größtenteils deutlichen Siegen. Ein Eigentor brachte den Gast in Führung, der in Person von Tim Stute kurz vor dem Pausenpfiff das wichtige 2:0 nachlegte. Thomas Sergant und Paul Ganske per Doppelpack schraubten das Ergebnis in die Höhe.

„Wir hatten über 60 Minuten alles im Griff, haben die Intensität nachher aber vermissen lassen“, schlug Gifhorns Trainer Chris Wimmer trotz des gelungenen Auftakts kritische Töne an. „Spielerisch war es nicht unsere beste Leistung“, fügte er an.

JSG und MTV marschieren in der Bezirksliga im Gleichschritt

MTV Gifhorn II – JFV Kickers 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Hepyetkin (25.), 2:0 Niß (29./Elfmeter), 3:0, 6:0, 7:0 Schlichting (33., 74., 77.), 4:0 Wiesensee (39.), 5:0 Niemann (66.).

„Wir haben die ersten fünf Minuten ein bisschen verschlafen“, monierte Gifhorns Co-Trainer Alexander Manteufel. „Danach haben wir das Spiel bis zum Ende aber souverän beherrscht.“ Da die Hausherren einige Möglichkeiten ausließen, dauerte es bis zur 25. Minute, ehe sie in Führung gingen. „Die Art, wie wir gespielt haben, entsprach aber nicht dem, wie wir uns das vorstellen. Viele Tore sind über individuelle Aktionen gefallen. Der spielerische Aspekt hat noch nicht gut funktioniert, das war in der zweiten Halbzeit phasenweise besser“, resümierte Manteufel.

JSG Gifhorn Nord – JSG Isenhagen 7:1 (4:1). Tore: 0:1 Bartels (7.), 1:1 Kaday (12.), 2:1 Schacht (33.), 3:1, 4:1 Jimenez (34., 40..), 5:1, 7:1 Cansiz (44., 65.), 6:1 Jansen (60.).

„Isenhagen hatte den besseren Start und ist verdient in Führung gegangen“, musste Gianni Milano, Trainer der Hausherren, eingestehen. „Wir haben uns im Laufe des Spiels gesteigert, wurden etwas ballsicherer und haben die Tore gut herausgespielt“, schilderte Milano. Seine Elf stellte vor der Pause mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten die Weichen auf Sieg.

