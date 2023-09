3:0 – der MTV Isenbüttel gewinnt Derby beim SV Calberlah

Fußball-Bezirksligist MTV Isenbüttel ist – zumindest bis zum Rückspiel – die Nummer 1 in der Samtgemeinde Isenbüttel. Der Rückrundenmeister der Vorsaison gewann das Nachbarschaftsderby beim Rivalen SV Grün-Weiß Calberlah letztlich souverän mit 3:0 (2:0).

Die Isenbütteler zeigten von Beginn an, dass sie der Herr im fremden Hause sind. Der MTV hatte deutlich mehr Ballbesitz, Calberlah gierten sehr abwartend aus einer mannstarken Defensive heraus. Per schnellen Gegenstößen nach eigenem Ballgewinn wollten die Grün-Weißen dem Rivalen das Leben schwer machen – das gelang über weite Strecken der Begegnung jedoch nicht.

So waren es die Hehlenrieder, die schon in der 8. Spielminute in Führung gingen, Matti Zick war zur Stelle und ließ Calberlahs Torhüter Marcel Stankiewicz keine Abwehrchance. Die Mannschaft von Trainer Marco Ament war gewillt, schnell nachzulegen – und tat dies in Minute 18: Jan-Philipp Helms erreichte ein Flugball von der linken Seite von Fabian Linde, der Linksfuß nahm die Kugel sehenswert herunter und schloss mit seinen starken Fuß aus rund 16 Metern überlegt ab. Der grün-weiße Gastgeber wirke spätestens zu diesem Zeitpunkt der Partie sehr verunsichert, machte einige individuelle Fehler. Jedoch konnten die Isenbütteler die Unzulänglichkeiten des Teams von Sebastian Koch vorerst nicht in weitere Treffer ummünzen. Linde köpfte das Spielgerät nach rund einer halben Stunde nach einem Helms-Eckball knapp am Kasten vorbei.

Auch im zweiten Durchgang zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Die Ament-Elf nahm mit der sicheren Führung im Rücken etwas das Tempo aus der Partie. Somit plätscherte das Derby in Halbzeit 2 etwas vor sich hin. Chancen gab’s dennoch weitere für die Blau-Weißen durch Leon Gebhardt, Vitali Kast und dem quirligen Helms. Richtig brenzlig vor dem MTV-Tor wurde es zum ersten Mal in der 82. Minute, als eine scharfe Hereingabe von Melvin Wiesensee keinen Abnehmer fand. Den Derby-Deckel drauf machte letztlich Marian Meinecke nach einer Ecke (83.).

„Wir haben keinen Druck aufgebaut und kein Zweikampfverhalten an den Tag gelegt. Am Ende musst du froh sein, dass es nur drei Gegentore waren“, befand Koch. Ament sagte: „Die Zufriedenheit über die drei Punkte ist da, es gibt aber auch genug Dinge zu verbessern.“

Tore: 0:1 Zick (8.), 0:2 Helms (18.), 0:3 Meinecke (83.).

