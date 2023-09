Starke Hillerser bringen sich erneut selbst um den Lohn

Am Boden: Robin Ramme (von rechts) und Jannis Bornemann verloren mit dem TSV unglücklich in Helmstedt.

Es gibt Spiele, die darf man eigentlich nie im Leben verlieren. Und so ein Spiel erlebte Fußball-Landesligist TSV Hillerse nun auswärts beim FC Türk Gücü Helmstedt. Denn obwohl das Kellerkind klar besser war, setzten sich die Hausherren mit 3:2 (0:1) durch.

„Wir haben unverdient gewonnen“, räumte Helmstedts Coach René Cassel ein, dessen Elf gegen die Hillerser keine Mittel fand und im ersten Durchgang offensiv praktisch nicht stattfand. Der 0:1-Rückstand zur Pause schmeichelte dem FC Türk Gücü. Die Gäste standen defensiv sicher, lauerten auf Konter – und gingen nach 20 Minuten verdient in Führung. Nick Borgfeld scheiterte zwar noch an Paul Probodziak, doch Jannis Bornemann war zur Stelle und staubte zum 1:0 ab. Weitere gute Möglichkeiten, vor allem nach Standards, ließen die Hillerser aus – Felix Schrader (26.) köpfte ebenso knapp vorbei wie Robin Ramme (39.).

Das gleiche Bild kurz nach Wiederanpfiff: Felix Schrader (48.) verpasste nach Borgfelds Ecke aus fünf Metern das 2:0 für den TSV. Und das sollte sich rächen für die Gäste, die sich zwei kapitale Abwehrschnitzer erlaubten und plötzlich einem 1:2-Rückstand hinterherliefen. Sezer Gönülcan (53.) und Maurice Friehe (61.) nahmen die Geschenke dankend an.

Der dritte Hillerser Patzer ist schließlich einer zu viel

Daniel Kemmer (68.) glich mit einem abgefälschten Schuss zwar noch einmal für den TSV aus, der sich allerdings noch einen weiteren folgenschweren Patzer leistete. Nutznießer war Masirullah Onarkhiel, der volley den 3:2-Siegtreffer erzielte (70.).

Bezeichnend für dieses Duell war die Szene in der 81. Minute: Wieder brachte Borgfeld punktgenau eine Ecke herein, wieder stieg ein Hillerser am höchsten – und wieder ließ der TSV den Hochkaräter ungenutzt. Der Kopfball von Ramme klatschte nur an die Latte.

„So läuft es schon die ganze Saison. So verlieren wir bereits zum dritten Mal“, meinte Hillerses Trainer Julian Wildemann, dessen Elf sich letztlich selbst schlug.

TSV Hillerse: Divjak – Dünow, Schlichting (79. Ziegler), F.. Schrader, Ramme – Müller (69. Maire), Ortmann – Lahmann (62. Sandte), Bornemann (69. Walenwein) – Borgfeld, Kemmer.

Tore: 0:1 Bornemann (20.), 1:1 Gönülcan (53.), 2:1 Friehe (61.), 2:2 Kemmer (68.), 3:2 Omarkhiel (70.).

